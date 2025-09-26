Las predicciones de Mhoni Vidente para el último fin de semana de septiembre 2025

Mhoni Vidente difundió sus predicciones para el último fin de semana de septiembre 2025. En concreto, la reconocida astróloga detalló cómo le irá a cada signo del zodíaco entre el viernes 26 y el domingo 28. Los detalles.

Predicciones de Mhoni Vidente para el fin de semana que va del 26 al 28 de septiembre 2025

Aries

Serán unos días en que las energías de la riqueza van a llegar a tu vida, así que trata de aprovechar esta corriente para hacer esos cambios que deseas en el trabajo. Este fin de semana pondrás un negocio propio para ganar autonomía en tu trabajo.

Tauro

Cuídate de problemas de riñón o intestino, sigue una dieta más saludable. Te invitan a una fiesta este sábado en la que te vas a divertir de lo mejor. Ya no pelees con tu familia, recuerda que ellos quieren lo mejor para tu vida.

Géminis

El viernes tendrás una junta de cambios de puesto o de reacomodo de personal. Trata de no platicar tu vida privada; no todos te quieren ver feliz. El signo más elegante del zodiaco; eso te ayuda a que siempre a tener las miradas estén sobre ti.

Cáncer

Recibes dinero extra: trata de invertirlo en ti mismo, que la mejor inversión eres tú. Cuídate de problemas de infección respiratoria o trata de ir con tu médico. Eres el más cariñoso del zodiaco, eso te hace siempre tener una pareja a tu lado y ser el mejor amigo de los que te rodean.

Leo

No busques lo que no vas a encontrar en el amor; recuerda que los príncipes azules no existen. Tú trata de salir y conocer nuevos amores, que uno de ellos va a ser la pareja ideal. El domingo saldrás al campo a caminar y sentir la naturaleza; recuerda que tú eres el rey de la selva y eso hará crecer más tu energía vital.

Virgo

Ya no busques a ese amor del pasado: si no te valoró, es mejor dejarlo atrás; ten amor propio. Te invitan a una reunión: ve, que te vas a divertir mucho y vas a encontrar un amor nuevo que te gustará mucho. Recuerda que lo más importante con tu familia es convivir más con ellos, eso hará más feliz tu vida.

Libra

Eres el signo más equilibrado del zodiaco, por eso siempre te buscan para dar un buen consejo. Tu naturaleza leal atrae a personas valiosas a tu vida, y ese círculo positivo te abrirá caminos en profesiones como medicina, enseñanza o derecho, que podrían darte grandeza y reconocimiento.

Escorpio

Este fin de semana será ideal para reflexionar sobre lo que has construido en tu vida. Decidirás reacomodar tus sentimientos y reconocer que lo más importante eres tú mismo. El universo te impulsa a poner en claro tus metas y a dar pasos firmes para cumplirlas.

Sagitario

Estás en un momento clave de tu vida para elegir un camino profesional y seguirlo con firmeza. Te encuentras en tu mejor época: tu energía se multiplica y la buena suerte se coloca de tu lado. El universo te invita a analizar qué necesitas cambiar, para prosperar y avanzar hacia tus metas.

Capricornio

No te obsesiones con el pasado: recuerda que lo vivido quedó atrás y su enseñanza es lo que realmente importa. Tu signo puede ser necio, pero el universo te pide soltar y construir un futuro más brillante. Estás en una etapa de crecimiento profesional, así que atrévete a buscar ese cambio laboral que te abrirá caminos y traerá éxito.

Acuario

Estás viviendo una etapa propicia para conocer personas nuevas y abrirte a una relación sentimental. No te cierres: el universo te pide dejarte querer, pues es el momento ideal para atraer una pareja estable. Tus signos más compatibles son Tauro y Géminis, que equilibran tu energía y te brindan apoyo emocional.

Piscis

El amor tocará a tu puerta este fin de semana. Recuerda que tu signo necesita de una pareja para encontrar motivación y avanzar, y ahora estás en el momento ideal para formalizar una relación. El destino anuncia la llegada de tu verdadero amor, una conexión que marcará tu vida.

Con información de Ámbito