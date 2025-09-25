Empezó la temporada Libra y no hay nada como unas hermosas flores para acompañarla. Eligiendo las indicadas, que representen sus características y su carácter, es posible atraer y recibir los poderes de este signo del Zodíaco. Te contamos cuáles son las flores ideales para atraer y recibir los poderes de Libra esta temporada.

Temporada Libra: cuáles son las características de este signo del Zodíaco

De acuerdo con la astrología, tu día de nacimiento puede determinar tu personalidad, y el horóscopo, tu signo del Zodíaco, mismo que va a influir en tu carácter, intereses, habilidades, defectos, incluso, cómo te desenvuelves en diferentes ámbitos de tu vida.

Libra y las flores

Quizá te preguntes qué tienen qué ver las flores con los signos zodiacales, la verdad es que mucho, así como la astrología influye en nosotros, también lo hace con la naturaleza, por eso es que cada signo pertenece a un elemento, por ende, a una piedra, un aroma, un color, un número y, justo, una flor.

Libra y sus características

Libra es un signo de aire y es considerado como uno de los más elegantes del Zodíaco; son encantadores, diplomáticos y tienen buen gusto la mayoría de las veces. Asimismo, este signo suele tener sentido de la ecuanimidad y la tolerancia, por lo que le es muy fácil comprender puntos de vista diferentes a los suyos, sobre todo porque no les gusta entrar en conflictos. Los libra detestan la rutina, además, tienen un cierto amor al arte que, incluso, pueden ejercer en su ámbito laboral.

Al ser un signo de aire, Libra ama la estimulación intelectual y la comunicación constante. Asimismo, posee un encanto único para seducir en el que utiliza un gesto o una mirada y enamora a cualquiera. Por ello, las flores que representen a libra deben atraer armonía y equilibrio.

Temporada Libra: las flores ideales para atraer y recibir los poderes de este signo del Zodíaco

Rosas blancas

Las rosas blancas son las flores perfectas para la temporada Libra, ya que transmiten tranquilidad, transparencia, armonía, inocencia y paz, gracias al color blanco. Debes tomar en cuenta que estas flores necesitan, mínimo, 6 horas de luz al día, pues la sombra y la oscuridad las harán morir con rapidez.

Narciso

Libra es sumamente elegante, por ello, el narciso es una gran flor para esta temporada por su encantadora fragancia. Se dice que el narciso simboliza el egoísmo, asimismo, varias fuentes aseguran que, al regalar una de estas flores, podría predecir una desgracia. En cambio, si se regala un ramo, significa alegría y felicidad.

Orquídeas

Las orquídeas también son una gran opción para esta temporada Libra, ya que representan la seducción y la sensualidad. Además, son consideras el ejemplo de la perfección y la elegancia, precisamente dos de las características de libra.

Hortensia

Los colores morado y azul de la hortensia, son representación del equilibrio, la armonía y la paz, características muy del signo Libra, mismo que también destacan por ser estables, gentiles y reflexivos.

Fresia

Esta flor es una de las grandes representantes del amor incondicional y también es asociada con la inocencia. Libra es un signo romántico, por ello, las fresias son perfectas para atraer el amor a tu hogar y que no falte el cariño en ésta.

Las flores y los signos zodiacales son, sin duda, una gran combinación, así que no lo pienses dos veces y decora tu hogar con el poder de la astrología y la magia de la naturaleza: verás la gran energía que transitará en tu espacio.