Las predicciones de Mhoni Vidente para este fin de semana que va del viernes 20 al domingo 22 de junio 2025

La famosa astróloga Mhoni Vidente adelantó sus predicciones para el fin de semana del viernes 20 al domingo 22 de junio de 2025. Si querés saber qué te depara el destino y cómo le va a ir a tu signo del zodíaco en estos días, ¡no te quedes afuera! Descubrí acá, sin vueltas, todos los detalles y predicciones de la especialista.

Predicciones de Mhoni Vidente para el anteúltimo fin de semana de junio 2025

Aries

Viernes, día de suerte para tu signo de fuego. Así que trata de cerrar ese contrato que están ofreciendo y buscar nuevos rumbos de progreso en tu vida laboral. Van a ser unos días para arreglar tu hogar, haciéndole mejoras para vivir mejor. Te llega un amor nuevo del signo de Leo o Capricornio, que va a ser muy duradero en tu vida.

Tauro

Viernes de estar con muchos compromisos personales, así que trata de administrar bien tu tiempo y no quedar mal con nadie. Ten cuidado con problemas de la vista, recuerda que tu punto débil son los sentidos de la vista, el oído y la garganta. Trata de no caer en problemas con personas ajenas a tu vida, controla tu temperamento y dile no al mal humor.

Géminis

Fin de semana de mucha suerte en cuestiones de lotería y dinero extra. Recuerda que este mes de junio va a ser muy bendecido en todos los sentidos y tendrás buenas noticias y abundancia. Te busca un amor nuevo para invitarte a un viaje; tú ve que te vas a divertir mucho. Recibes una sorpresa por parte de un familiar que se va a casar.

Cáncer

Fin de semana de diversión total recuerda que es tu cumpleaños y te festejas. Te llegan regalos que no esperabas y más de un amor del pasado que te va a dar mucho gusto. Te llega un amor nuevo del signo de Aries o Escorpión que va a ser muy apasionado en este fin de semana. Ten cuidado con los chismes, trata de no platicar de más tus asuntos personales.

Leo

Viernes de mucho trabajo y estar en cierre de proyectos. Recuerda que tu desempeño en tu empresa es muy importante y tienes todo el apoyo de tus superiores. Hazlo bien, que ya pronto te van a dar un ascenso de puesto. Eres el rey del zodiaco y eso hace que siempre tengas un amor a tu lado, pero trata de controlar ese impulso sexual y ser más fiel, amigo de Leo.

Virgo

Viernes de estar con mucha presión en cuestiones de pagos atrasados o estar muy limitado en tu situación financiera. Recuerda que tu signo siempre gasta algo que no tiene y por eso te endeudas de más. Así que aprende a ser más administrativo en tu vida y solo compra lo que realmente vas a utilizar. En el amor, estarás muy cotizado; varios amores nuevos estarán buscándote.

Libra

Fin de semana de trabajo extra y estar en cierre de contratos; recuerda que tu signo siempre quiere todo bien hecho y sin demoras. Por eso, siempre tu signo va a tener trabajo, porque tú solo te recomiendas por buen desempeño laboral. Ten cuidado con problemas de la columna o espalda; trata de no cargar cosas pesadas. Un amor del signo de tierra te va a estar buscando otra vez para ser pareja.

Escorpio

Viernes de mucha presión laboral. Trata de no caer en enojos con tus compañeros de trabajo; recuerda que tu signo es muy responsable con todo lo que le indican, por eso siempre vas a quedar bien con tus superiores en tus trabajos. En el amor, trata de no ser tan celoso; recuerda que la base de toda relación es la confianza.

Sagitario

Fin de semana de estar con muy buena suerte alrededor de ti. El viernes es un día para estar con prisa y solucionar todo lo que tengas de trabajo y escuela; trata de administrar más tu tiempo. Te compras un celular nuevo y cambias el plan de pagos. Te vas de viaje en estos días, decides estar un tiempo sin pareja y salir con tus amigos a divertirte.

Capricornio

Viernes de salir a cenar con un amor nuevo que te hará sentir de lo mejor. Recuerda que eres el conquistador del zodiaco y eso hace que nunca estés solo en la vida. Ten cuidado con lo que firmas; recuerda no tener confianza en ninguna tienda donde vayas a comprar. Te buscan para poner un negocio los fines de semana y va a ser un familiar tuyo. Hazlo, que te va a ir de lo mejor.

Acuario

Fin de semana de salir de viaje y estar en contacto con la naturaleza. Recuerda que tu signo lo domina el ser libre en todos los sentidos. Ten cuidado con problemas legales y trata de solucionar todos tus pendientes de pagos de casa. Eres muy buen amigo y eso hace que tus amistades confundan el amor con la amistad. Trata de dejar en claro tus sentimientos.

Piscis

No pienses lo que no es, amigo de Piscis, y menos en el amor. Recuerda que si tu pareja no es para ti, es mejor decirlo y darse un tiempo, que en esta vida lo más importante eres tú y tu felicidad. En este fin de semana te vas a reinventar por completo y más porque las energías positivas te rodean. Así que trata de aprovecharlo en todo lo que puedas: realizar cambios de trabajo o poner un negocio propio.

Con información de Ámbito