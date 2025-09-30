El ritual con canela para atraer abundancia en octubre que se hace el primer día del mes

Con la llegada de octubre, muchas personas buscan renovar sus energías y abrir paso a la prosperidad en sus hogares. Según la tradición, existe un sencillo ritual con canela que puede marcar la diferencia y atraer abundancia durante todo el mes.

La práctica se realiza el primer día del mes y solo requiere un pequeño gesto cargado de intención.

Ritual de canela para atraer abundancia en octubre: Paso a paso

Colocá un poco de canela en tu mano derecha .

. Dirigite a la puerta de entrada de tu casa , situándote del lado de afuera hacia adentro.

, situándote del lado de afuera hacia adentro. Decí en voz firme:

“Cuando destaque el soplo, la prosperidad aquí penetrará. Cuando destaque el soplo, la abundancia vendrá para quedarse. Cuando destaque el soplo, la abundancia aquí vivirá”. Luego, soplá la canela hacia dentro del hogar.

Un detalle importante es no barrer en las siguientes 24 horas, ya que esto simboliza permitir que la energía de la abundancia se asiente y permanezca en el espacio.

Cómo intencionar este poderoso ritual de canela para la abundancia

De acuerdo con las creencias populares y las prácticas del Feng Shui, la canela es una especia asociada a la prosperidad, la energía positiva y la buena fortuna. Realizar este ritual no solo es un acto simbólico, sino también una oportunidad para decretar abundancia y abrirse a nuevas oportunidades.

“Decreta, hecho está”, es la frase que suele acompañar el final del ritual para sellar el deseo con convicción.

Con un gesto simple y cargado de fe, octubre puede convertirse en un mes lleno de nuevas posibilidades y bienestar.