Ludovica Squirru anticipa la energía del viernes 6: qué hacer y qué evitar según el horóscopo chino

La astrología china propone mirar cada jornada como una combinación única de energías que influyen en las decisiones, los vínculos y el clima emocional. Según el calendario oriental difundido por la especialista Ludovica Squirru, este viernes 6 está marcado por la energía de Tierra Yin, una vibración asociada a la introspección, la estabilidad y la necesidad de actuar con mayor conciencia.

En este contexto, el signo del día es el Conejo, uno de los animales más sensibles y diplomáticos del horóscopo chino. Su presencia sugiere que la jornada favorece el diálogo, la empatía y las decisiones tomadas con calma.

La energía del día: Tierra Yin

La Tierra Yin se vincula con la reflexión, el orden interior y la capacidad de sostener procesos a largo plazo. Es una energía que invita a no actuar de manera impulsiva, sino a evaluar las consecuencias antes de avanzar.

En términos prácticos, este tipo de energía favorece actividades relacionadas con el cuidado personal, la organización y los proyectos que requieren paciencia.

Ki diario: número 4

El Ki diario es el número 4, asociado al aprendizaje, la planificación y la construcción de bases sólidas. En la tradición oriental, este número suele señalar jornadas en las que conviene ordenar ideas, revisar planes y fortalecer estructuras antes de dar pasos importantes.

Signos con afinidad energética

Para este viernes, la energía del día encuentra mayor armonía con los signos de:

Rata

Tigre

Conejo

Caballo

Cabra

Perro

Chancho

Estos animales del zodíaco chino podrían sentirse más alineados con el clima energético del día, con mayor facilidad para resolver temas emocionales o prácticos.

El choque energético: Gallo

En cambio, el Gallo aparece como el signo que podría sentir más fricción con la energía del día. En estos casos, la astrología china recomienda evitar decisiones impulsivas o discusiones innecesarias, priorizando la paciencia y la observación.

El consejo del día según el horóscopo chino

De acuerdo con esta combinación energética, la jornada es considerada propicia para ciertas decisiones importantes. Entre las actividades favorecidas se encuentran:

Realizar servicio social o solidario

Viajar

Casarse

Graduarse

Cambiar de lugar la cama o reorganizar espacios del hogar

En cambio, la tradición aconseja evitar tareas vinculadas con obras o intervenciones estructurales, como:

Cavar o iniciar excavaciones

Realizar trabajos de cemento

Instalar gas o electricidad

Sembrar

Estas recomendaciones forman parte del calendario energético que muchos seguidores del horóscopo chino consultan para organizar actividades importantes según la vibración del día.