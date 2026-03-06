Ludovica Squirru anticipa la energía del viernes 6: qué hacer y qué evitar según el horóscopo chino
Según la mirada astrológica de Ludovica Squirru, este viernes 6 se mueve bajo la energía de Tierra Yin y el Conejo como signo del día, una combinación que invita a revisar decisiones, fortalecer vínculos y actuar con prudencia en temas importantes.
La astrología china propone mirar cada jornada como una combinación única de energías que influyen en las decisiones, los vínculos y el clima emocional. Según el calendario oriental difundido por la especialista Ludovica Squirru, este viernes 6 está marcado por la energía de Tierra Yin, una vibración asociada a la introspección, la estabilidad y la necesidad de actuar con mayor conciencia.
En este contexto, el signo del día es el Conejo, uno de los animales más sensibles y diplomáticos del horóscopo chino. Su presencia sugiere que la jornada favorece el diálogo, la empatía y las decisiones tomadas con calma.
La energía del día: Tierra Yin
La Tierra Yin se vincula con la reflexión, el orden interior y la capacidad de sostener procesos a largo plazo. Es una energía que invita a no actuar de manera impulsiva, sino a evaluar las consecuencias antes de avanzar.
En términos prácticos, este tipo de energía favorece actividades relacionadas con el cuidado personal, la organización y los proyectos que requieren paciencia.
Ki diario: número 4
El Ki diario es el número 4, asociado al aprendizaje, la planificación y la construcción de bases sólidas. En la tradición oriental, este número suele señalar jornadas en las que conviene ordenar ideas, revisar planes y fortalecer estructuras antes de dar pasos importantes.
Signos con afinidad energética
Para este viernes, la energía del día encuentra mayor armonía con los signos de:
- Rata
- Tigre
- Conejo
- Caballo
- Cabra
- Perro
- Chancho
Estos animales del zodíaco chino podrían sentirse más alineados con el clima energético del día, con mayor facilidad para resolver temas emocionales o prácticos.
El choque energético: Gallo
En cambio, el Gallo aparece como el signo que podría sentir más fricción con la energía del día. En estos casos, la astrología china recomienda evitar decisiones impulsivas o discusiones innecesarias, priorizando la paciencia y la observación.
El consejo del día según el horóscopo chino
De acuerdo con esta combinación energética, la jornada es considerada propicia para ciertas decisiones importantes. Entre las actividades favorecidas se encuentran:
- Realizar servicio social o solidario
- Viajar
- Casarse
- Graduarse
- Cambiar de lugar la cama o reorganizar espacios del hogar
En cambio, la tradición aconseja evitar tareas vinculadas con obras o intervenciones estructurales, como:
- Cavar o iniciar excavaciones
- Realizar trabajos de cemento
- Instalar gas o electricidad
- Sembrar
Estas recomendaciones forman parte del calendario energético que muchos seguidores del horóscopo chino consultan para organizar actividades importantes según la vibración del día.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar