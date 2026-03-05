Ludovica Squirru: la energía Tierra Yang marca el rumbo del día y favorece decisiones importantes
La energía del día en el horóscopo chino está dominada por la Tierra Yang, una influencia que impulsa a tomar decisiones firmes, avanzar con proyectos y concretar compromisos. Sin embargo, también advierte sobre situaciones que conviene postergar para evitar tensiones o errores.
Según la guía energética inspirada en la mirada de Ludovica Squirru, este jueves está atravesado por una vibración que favorece las acciones concretas y la estabilidad, pero que también exige prudencia en algunos ámbitos de la vida.
Energía del día: Tierra Yang
La Tierra Yang representa firmeza, estructura y capacidad para sostener decisiones importantes. Es una energía asociada con la construcción, la organización y el compromiso.
Cuando aparece esta influencia, se potencia la posibilidad de ordenar asuntos pendientes, tomar decisiones prácticas y consolidar acuerdos.
Signo protagonista del día: Tigre
El Tigre se posiciona como el signo más activo de la jornada. Este animal del horóscopo chino se vincula con la acción, el liderazgo y la valentía, por lo que la energía del día lo impulsa a moverse, tomar iniciativas y enfrentar desafíos.
Sin embargo, también se recomienda actuar con estrategia y evitar decisiones impulsivas.
Número Ki diario: 3
El Ki diario 3 aporta una vibración relacionada con la expresión, la creatividad y el movimiento. Es una energía que favorece la comunicación, las ideas nuevas y los cambios que permiten avanzar hacia nuevas etapas.
Signos en choque y afinidades
En la dinámica energética del día aparece un choque con el signo Mono, lo que puede generar roces, desacuerdos o malentendidos si no se manejan las situaciones con calma.
En cambio, las afinidades energéticas se dan con:
- Conejo
- Caballo
- Cabra
- Perro
- Chancho
Estos signos pueden encontrar mayor armonía en decisiones, relaciones o proyectos durante la jornada.
Qué es bueno hacer hoy
La energía Tierra Yang favorece especialmente actividades que impliquen decisiones firmes y acciones concretas. Por eso, el día es bueno para:
- Comprometerse con proyectos
- Demoler o transformar estructuras
- Cambiar de lugar la cama o reorganizar espacios
- Hacer negocios
- Firmar contratos
Son acciones vinculadas con construcción, cambio y consolidación de acuerdos.
Qué conviene evitar
La energía del día también señala algunas acciones que es mejor postergar para evitar conflictos o tensiones.
No es recomendable:
- Realizar servicios sociales importantes
- Casarse
- Mudarse
Estas decisiones pueden verse afectadas por desequilibrios energéticos o cambios inesperados.
Un día para tomar decisiones con firmeza
La presencia de Tierra Yang invita a actuar con determinación y claridad, pero también con conciencia sobre las consecuencias de cada movimiento.
En el horóscopo chino, estas jornadas suelen ser ideales para ordenar la vida práctica, avanzar con proyectos y concretar acuerdos, siempre manteniendo equilibrio entre impulso y prudencia.
