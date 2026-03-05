Ludovica Squirru: la energía Tierra Yang marca el rumbo del día y favorece decisiones importantes

La energía del día en el horóscopo chino está dominada por la Tierra Yang, una influencia que impulsa a tomar decisiones firmes, avanzar con proyectos y concretar compromisos. Sin embargo, también advierte sobre situaciones que conviene postergar para evitar tensiones o errores.

Según la guía energética inspirada en la mirada de Ludovica Squirru, este jueves está atravesado por una vibración que favorece las acciones concretas y la estabilidad, pero que también exige prudencia en algunos ámbitos de la vida.

Energía del día: Tierra Yang

La Tierra Yang representa firmeza, estructura y capacidad para sostener decisiones importantes. Es una energía asociada con la construcción, la organización y el compromiso.

Cuando aparece esta influencia, se potencia la posibilidad de ordenar asuntos pendientes, tomar decisiones prácticas y consolidar acuerdos.

Signo protagonista del día: Tigre

El Tigre se posiciona como el signo más activo de la jornada. Este animal del horóscopo chino se vincula con la acción, el liderazgo y la valentía, por lo que la energía del día lo impulsa a moverse, tomar iniciativas y enfrentar desafíos.

Sin embargo, también se recomienda actuar con estrategia y evitar decisiones impulsivas.

Número Ki diario: 3

El Ki diario 3 aporta una vibración relacionada con la expresión, la creatividad y el movimiento. Es una energía que favorece la comunicación, las ideas nuevas y los cambios que permiten avanzar hacia nuevas etapas.

Signos en choque y afinidades

En la dinámica energética del día aparece un choque con el signo Mono, lo que puede generar roces, desacuerdos o malentendidos si no se manejan las situaciones con calma.

En cambio, las afinidades energéticas se dan con:

Conejo

Caballo

Cabra

Perro

Chancho

Estos signos pueden encontrar mayor armonía en decisiones, relaciones o proyectos durante la jornada.

Qué es bueno hacer hoy

La energía Tierra Yang favorece especialmente actividades que impliquen decisiones firmes y acciones concretas. Por eso, el día es bueno para:

Comprometerse con proyectos

Demoler o transformar estructuras

Cambiar de lugar la cama o reorganizar espacios

Hacer negocios

Firmar contratos

Son acciones vinculadas con construcción, cambio y consolidación de acuerdos.

Qué conviene evitar

La energía del día también señala algunas acciones que es mejor postergar para evitar conflictos o tensiones.

No es recomendable:

Realizar servicios sociales importantes

Casarse

Mudarse

Estas decisiones pueden verse afectadas por desequilibrios energéticos o cambios inesperados.

Un día para tomar decisiones con firmeza

La presencia de Tierra Yang invita a actuar con determinación y claridad, pero también con conciencia sobre las consecuencias de cada movimiento.

En el horóscopo chino, estas jornadas suelen ser ideales para ordenar la vida práctica, avanzar con proyectos y concretar acuerdos, siempre manteniendo equilibrio entre impulso y prudencia.