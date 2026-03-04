Feng Shui: los 3 pasos clave para desbloquear la energía de tu casa y atraer prosperidad

El Feng Shui es una antigua filosofía china que busca generar equilibrio y armonía dentro del hogar a partir del flujo de la energía vital, conocida como Chi. Su principio central sostiene que esta energía debe circular libremente por los espacios para favorecer el bienestar de quienes viven allí.

Según esta disciplina, la disposición de los ambientes, la luz, el orden y ciertos objetos influyen directamente en cómo se mueve esa energía dentro de la casa. Cuando el Chi fluye correctamente, se cree que puede favorecer la prosperidad, atraer buenas oportunidades y mejorar el equilibrio emocional de los habitantes.

El objetivo del Feng Shui es equilibrar esa energía vital en los espacios habitables para promover salud, bienestar y armonía. Para lograrlo, suele apoyarse en elementos como las plantas, la iluminación natural y la correcta ubicación de muebles y objetos decorativos.

Sin embargo, el flujo del Chi puede verse afectado por distintos factores. El desorden, los ambientes oscuros o la mala distribución de los muebles pueden bloquear esa energía, generando sensaciones de estancamiento o incomodidad dentro del hogar.

Por eso, especialistas en Feng Shui recomiendan prestar atención a ciertos puntos clave de la casa y aplicar algunos cambios simples que ayuden a reactivar el movimiento de la energía y devolver el equilibrio a los espacios.

Tres pasos para desbloquear la energía del hogar, según el Feng Shui

Armonía en el dormitorio

Para favorecer el descanso y las relaciones afectivas, el Feng Shui aconseja mantener una sensación de equilibrio en el dormitorio. Una forma de lograrlo es colocar dos mesas de luz con lámparas similares a cada lado de la cama, ya que esto simboliza apertura y equilibrio en los vínculos.

Mantener la cocina limpia y ordenada

La cocina es considerada uno de los espacios más importantes del hogar porque está vinculada con la salud y la prosperidad. Por eso se recomienda mantener los quemadores limpios y el ambiente ordenado, lo que ayudaría a activar el flujo energético y favorecer nuevas oportunidades.

Ubicación correcta de los espejos

Los espejos son elementos que ayudan a expandir y mover la energía dentro de la casa. Sin embargo, el Feng Shui aconseja no colocarlos frente a la puerta principal, ya que podrían devolver la energía hacia afuera. Tampoco se recomienda ubicarlos frente a la cama en el dormitorio, porque pueden interferir con el descanso.