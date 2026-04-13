Ludovica Squirru: predicciones del horóscopo chino para el lunes 13 de abril

El lunes 13 de abril arranca con una energía más activa y decisiva dentro del año del Caballo de Fuego, un ciclo que impulsa a avanzar, tomar riesgos y dejar atrás lo estancado.

Según las interpretaciones de Ludovica Squirru, este tipo de jornadas son clave para pasar de la idea a la acción, pero sin perder de vista el equilibrio emocional.

Después de un domingo más introspectivo, el lunes propone movimiento, definiciones y oportunidades concretas.

Rata, Búfalo y Tigre: avanzar sin miedo

Estos signos comienzan la semana con una energía que los empuja a resolver pendientes.

Rata: momento ideal para tomar decisiones laborales.

momento ideal para tomar decisiones laborales. Búfalo: debe salir de su rigidez y aceptar nuevas propuestas.

debe salir de su rigidez y aceptar nuevas propuestas. Tigre: impulso fuerte, pero necesita evitar la impulsividad.

La clave será actuar con estrategia y no desde la ansiedad.

Conejo, Dragón y Serpiente: intuición que se vuelve acción

Para este grupo, lo que se venía gestando empieza a tomar forma.

Conejo: puede concretar ideas que venía postergando.

puede concretar ideas que venía postergando. Dragón: claridad para definir un rumbo económico.

claridad para definir un rumbo económico. Serpiente: inteligencia emocional aplicada a decisiones clave.

Es un día para confiar en la intuición y avanzar con seguridad.

Caballo, Cabra y Mono: protagonismo y cambios

La energía del Caballo de Fuego potencia a estos signos, que tendrán un lunes con movimiento y oportunidades.

Caballo: liderazgo y energía en alza.

liderazgo y energía en alza. Cabra: creatividad aplicada a lo laboral.

creatividad aplicada a lo laboral. Mono: cambios inesperados que pueden ser positivos.

El consejo es aprovechar el impulso sin dispersarse.

Gallo, Perro y Cerdo: foco y resultados

Estos signos tendrán un día ideal para ordenar y concretar.

Gallo: decisiones rápidas que pueden traer beneficios.

decisiones rápidas que pueden traer beneficios. Perro: necesita equilibrar emociones antes de actuar.

necesita equilibrar emociones antes de actuar. Cerdo: avances económicos o noticias positivas.

Será clave mantener el enfoque y la claridad mental.

Un lunes para tomar decisiones importantes

El mensaje general del día es claro: la energía ya no es para esperar, sino para actuar.

El lunes 13 de abril se presenta como una jornada donde cada decisión puede marcar el rumbo de la semana. Bajo la influencia del Caballo de Fuego, la clave estará en combinar impulso con inteligencia emocional.

Como señala Ludovica Squirru, este tipo de días son ideales para animarse a avanzar, pero siempre con conciencia y propósito.