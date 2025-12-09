Ludovica Squirru: qué energías activar y cuáles evitar este martes 9 de diciembre de 2025, signo por signo

El martes 9 llega con una vibración dinámica y cambiante. Según la visión oriental de Ludovica Squirru, es un día para reajustar prioridades, escuchar las señales del cuerpo y evitar decisiones impulsivas. Cada signo tendrá un pulso energético particular, con áreas que se potencian y otras que conviene dejar quietas.

El día está atravesado por una vibración de armonía, revisión y claridad, ideal para ajustar rutinas, resolver tensiones y reconectar con el deseo real. También es una jornada en la que conviene evitar conflictos innecesarios, aceleraciones y discusiones impulsivas.

Horóscopo Chino de Ludovica Squirru: la energía central que domina este martes 9 de diciembre 2025

Antes de tomar cualquier decisión, Ludovica Squirru identifica las fuerzas regentes de hoy:

Energía central: Tierra Yin

Tierra Yin Signo regente del día: Gallo.

La guía kármica de Ludovica Squirru: qué pide el Dragón de Madera

Consejo diario de Ludovica Squirru hoy es un día bueno para «meditar»

Las demás actividades no traen buena ni mala suerte

Las energías que Ludovica sugiere activar y evitar para cada signo del horóscopo chino

Rata :

Activar: foco mental, claridad para negociar, conversaciones productivas.

Evitar: discusiones familiares y decisiones tomadas desde la ansiedad.

Búfalo / Buey

Activar: orden, estructura, rutinas saludables, cierre de pendientes.

Evitar: la rigidez y la tendencia a cargar con responsabilidades ajenas.

Tigre

Activar: movimiento físico, creatividad, búsqueda de nuevas oportunidades.

Evitar: impulsividad, gastos repentinos o promesas difíciles de cumplir.

Conejo / Liebre

Activar: espacios tranquilos, meditación, conversaciones afectivas sinceras.

Evitar: sobrepensar el futuro o hacer comparaciones desgastantes.

Dragón

Activar: liderazgo, toma de decisiones estratégicas, expansión profesional.

Evitar: confrontaciones con figuras de autoridad.

Serpiente

Activar: intuición, estudio, actividades espirituales o creativas.

Evitar: chismes, interferencias externas y críticas innecesarias.

Caballo

Activar: viajes breves, reuniones laborales, acción rápida y ordenada.

Evitar: exceso de entusiasmo que lleve a comprometer más de la cuenta.

Cabra / Oveja

Activar: autocuidado, conexiones afectivas, arte y belleza.

Evitar: dramatizaciones emocionales o postergar trámites importantes.

Mono

Activar: soluciones creativas, networking, ideas innovadoras.

Evitar: dispersión mental y compromisos simultáneos.

Gallo

Activar: precisión, comunicación clara, proyectos que requieren detalle fino.

Evitar: la crítica dura hacia vos mismo o hacia los demás.

Perro

Activar: trabajo en equipo, organización del hogar, decisiones familiares.

Evitar: la autosuficiencia extrema que te hace rechazar ayuda.

Chancho / Cerdo

Activar: descanso, placer, cocina, actividades que nutren cuerpo y alma.

Evitar: caer en la culpa o revisar errores del pasado.

Clave energética del día

“Reordenar para avanzar: el día pide claridad mental, decisiones conscientes y evitar impulsos que lleven a desgastes innecesarios.”