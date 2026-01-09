Ludovica Squirru: qué energías activar y cuáles evitar este viernes 9 de enero de 2026, según el Horóscopo Chino

Este viernes 9 de enero de 2026 se presenta como una jornada de energía intensa y específica dentro del Horóscopo Chino. Según la mirada de Ludovica Squirru, el día está regido por Agua Yin, una energía asociada a la introspección, la sensibilidad y los procesos internos que invitan a actuar con cautela y conciencia.

El signo del día es la Cabra, mientras que el Ki diario es 2, una combinación que marca un clima propicio para ordenar, soltar y cerrar etapas, más que para iniciar acciones de alto impacto.

Energía del día: Agua Yin

La energía Agua Yin favorece la observación, la reflexión y el trabajo silencioso. No es una jornada para exponerse de más ni para forzar situaciones. Por el contrario, invita a escuchar la intuición y moverse con sutileza.

Signo del día: Cabra

La Cabra propone una vibración sensible, artística y emocional. Es un día donde pueden aflorar sentimientos profundos, recuerdos o temas pendientes que piden ser atendidos con empatía y sin dureza.

Ki diario: 2

El Ki 2 refuerza la energía de cooperación, orden interno y vínculos cercanos. Es ideal para tareas que requieran paciencia, acompañamiento y cuidado, tanto propio como hacia los demás.

Choque energético: Búfalo

Durante esta jornada, el Búfalo se encuentra en choque energético, por lo que las personas regidas por este signo deberán evitar decisiones impulsivas, discusiones innecesarias y situaciones de tensión.

Concordias y afinidades del día

Los signos que fluyen mejor con la energía de este viernes son:

Tigre, Conejo, Caballo, Cabra, Mono y Chancho.

Para ellos, el día puede resultar más armónico si se respetan los tiempos y se actúa con coherencia emocional.

Consejo diario según el Horóscopo Chino

De acuerdo con Ludovica Squirru, este viernes es bueno para demoler, entendiendo la demolición como un proceso simbólico: soltar estructuras viejas, creencias limitantes o hábitos que ya no aportan.

El resto de las actividades no traen ni buena ni mala suerte, por lo que la clave estará en no forzar resultados y permitir que el día transcurra con naturalidad.

Clave del día

Menos acción y más conciencia. Escuchar, ordenar y cerrar será mucho más productivo que insistir en avanzar a cualquier costo.