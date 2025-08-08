Luna Llena en Acuario: Revelaciones vitales para cada signo este 9 de agosto 2025

Este 9 de agosto 2025, una poderosa Luna Llena en Acuario llega para sacudir lo que ya no funciona en tu vida: se presenta en plena temporada de Leo y con Mercurio todavía retrógrado, creando un cóctel astrológico que revelará verdades ocultas, incluso para vos mismo.

Preparáte, porque esta noche podría darte la clave para entender lo que realmente está pasando a tu alrededor. Conocé, a continuación, la verdad que se revela para cada signo con la Luna Llena en Acuario de este 9 de agosto 2025.

Luna Llena en Acuario del 9 de agosto 2025: ¿Qué verdad se revela para cada signo?

ARIES.

Se develarán secretos respecto de una amistad, un vínculo social o un entorno que parecía confiable. Esta Luna Llena en Acuario te va a mostrar sin filtros esos lugares donde ya no encajas.

TAURO.

Se descubrirá una verdad relacionada con el rumbo profesional o reputación, puede que lo que están construyendo ya no se alinee con lo que son actualmente o no los valoran como se merecen.

GÉMINIS.

Una verdad que daban por sentada se tambalea. Podrían tener charlas que lo cambien todo o un golpe de realidad, que les obliga a replantearse lo que pensaban que sabían.

CÁNCER.

Se revelan cosas relacionadas a vínculos profundos o lealtades mal equilibradas. Descubren que están dando más de lo que reciben o un silencio inesperado se rompe a su alrededor.

LEO.

Una verdad llega mediante sus vínculos más cercanos. Una persona les revela algo que no esperan o descubren que no están en la misma sintonía emocional con alguien importante.

VIRGO.

Un hábito o una dinámica que parecía estable se desmorona, ya que lo estaban sosteniendo desde el deber y no desde el deseo. El desgaste no es casual.

LIBRA.

Se caen las caretas, como dicen en Gran Hermano, en temas afectivos: alguien nos muestra su verdadero perfil o ustedes admiten lo que estaban tapando para no incomodar. No hay excusas para el amor.

ESCORPIO.

Con la Luna Llena de Acuario, la verdad llega desde el núcleo. Algo que creían firme se tambalea o se dan cuenta de que están construyendo sobre algo que ya no sostiene.

SAGITARIO.

Van a decirse palabras que no se dijeron y que van a doler, pero también van a ser liberadoras. Se enfrentarán incluso a lo que ustedes mismo han evitado comunicar. Todo vuelve.

CAPRICORNIO.

La verdad que llega tiene que ver con el valor, con lo que dan y lo que reciben. La Luna Llena en Acuario quiere que miren de frente lo que están permitiendo solo por no perder.

ACUARIO.

La Luna Llena en el propio signo viene a mostrar incoherencias entre lo que proyectan y lo que son, lo que no están diciendo. Se sacudirá su identidad. Si no lo ven como evolución, lo verán como crisis.

PISCIS.