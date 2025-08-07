Se abre el «Portal del león»: los 5 signos bendecidos y el ritual para activar el portal del 8/8 

El portal del 8/8 se abre cada año el 8 de agosto y representa uno de los momentos energéticos más potentes del calendario astrológico. Esta fecha, también conocida como el “portal de la Puerta del León”, coincide con una alineación entre la Tierra, el Sol y la estrella Sirio, que según muchas corrientes de astrología y espiritualidad, libera una energía cósmica de alta frecuencia.

Este fenómeno se vincula al signo de Leo, regido por el Sol, lo que refuerza la conexión con el poder personal, la transformación y la abundancia. No todos los signos del zodiaco recibirán esta influencia con la misma intensidad. Algunos están especialmente favorecidos este año, y hay acciones y rituales específicos que pueden ayudarte a canalizar este flujo energético.

Qué es el portal del 8/8

El portal del 8/8 es un evento que se produce cuando el Sol se encuentra en Leo, al mismo tiempo que la estrella Sirio alcanza su punto más visible en el cielo. Esta conjunción ha sido considerada sagrada desde tiempos del Antiguo Egipto, cuando marcaba el inicio del año nuevo solar y estaba relacionada con el ascenso del Nilo, símbolo de fertilidad y renacimiento.

La numerología también aporta significado. El número 8 representa el infinito, el equilibrio y el karma. Su repetición amplifica esta energía. Así, el 8 de agosto se convierte en una especie de puerta cósmica para iniciar procesos de transformación, manifestar deseos y activar nuevas fases espirituales.

Los 5 signos más beneficiados por el portal del 8/8

Si bien todos los signos pueden aprovechar esta energía, hay cinco que la recibirán con más fuerza. Esto se debe a cómo se alinean sus características personales con la vibración del portal.

Leo

El Sol, su regente, está en su punto más poderoso. La confianza, el liderazgo y la creatividad de los leoninos se verán reforzados. Es el momento ideal para tomar decisiones importantes o mostrar al mundo un nuevo proyecto.

2. Aries

La energía del portal le dará un empujón a su iniciativa natural. Se abrirán caminos que parecían cerrados. Pueden surgir oportunidades laborales o personales inesperadas, pero altamente positivas.

Sagitario

Este signo de fuego sentirá una llamada a expandir sus horizontes, ya sea a través de estudios, viajes o conexiones espirituales. La claridad mental será su gran aliada.

Acuario

La energía leonina está en el eje opuesto de su carta, lo que genera un balance entre lo personal y lo colectivo. Será una etapa de despertar interno y de acciones en beneficio del entorno.

Escorpio

Su capacidad de transformación encuentra un canal claro con la energía del 8/8. Dejar atrás patrones negativos será más fácil, y atraerá nuevas relaciones con mayor conciencia emocional.

Qué hacer el 8 de agosto para canalizar la energía

Para aprovechar el portal, no basta con ser consciente de su existencia. Es importante tomar acciones concretas, físicas y simbólicas, que permitan sintonizar con su frecuencia.

Conecta con tu intención. Antes de realizar cualquier actividad, es necesario tener claro qué deseas manifestar. El portal funciona como un amplificador, así que es clave no actuar en modo automático. Tómate unos minutos para escribir tus objetivos, de manera clara, en afirmaciones positivas.

Medita con luz solar. Dado que el Sol es el centro energético del evento, se recomienda hacer una meditación breve durante el amanecer o el atardecer. Visualiza cómo una luz dorada entra por tu coronilla y recorre todo tu cuerpo, limpiando energías densas.

Alinea tus chakras. Este es un día excelente para realizar prácticas de yoga, reiki o sonidos de cuencos que trabajen el sistema energético. Especialmente importante será activar el chakra del plexo solar (tercer chakra), relacionado con el poder personal.

Limpia tu espacio. Una limpieza energética del hogar o lugar de trabajo ayudará a liberar bloqueos. Se puede hacer con incienso, palo santo o sahumerios, mientras se repite una afirmación como: “Libero lo viejo y recibo lo nuevo con gratitud”.

Escribir en un papel aquello que deseas dejar atrás y luego quemarlo es una forma de transformar la energía. También puedes encender una vela amarilla o dorada, símbolo del poder solar, y dejarla encendida mientras visualizas tus metas.