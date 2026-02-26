Mercurio retrógrado: cómo afectará a cada signo y quiénes deberán tener más cuidado
Este tránsito astrológico invita a frenar antes de avanzar. El impacto detallado en cada signo del zodíaco.
Mercurio retrógrado no afecta a todos por igual. Según la astrología, el impacto depende del área de la carta natal que active este tránsito. En términos generales, esta etapa invita a revisar, replantear y corregir, más que a iniciar.
Tres semanas intensas: qué enfrenta cada signo bajo Mercurio retrógrado
Aries
Es un período para frenar impulsos y revisar decisiones recientes. Pueden reaparecer temas laborales o conversaciones pendientes. Conviene pensar antes de hablar.
Tauro
Momento ideal para revisar amistades y proyectos grupales. Puede haber confusiones en acuerdos económicos compartidos. No es tiempo de inversiones apresuradas.
Géminis
Al estar regido por Mercurio, este signo suele sentir el tránsito con mayor intensidad. Replanteos profesionales, cambios de estrategia y necesidad de ordenar prioridades.
Cáncer
Invita a revisar creencias, estudios o planes de viaje. Es posible que algo que parecía definido necesite ajustes. Buena etapa para retomar cursos o ideas postergadas.
Leo
Tiempo de revisar acuerdos económicos, deudas o temas financieros compartidos. También pueden surgir conversaciones profundas en la pareja.
Virgo
Otro signo regido por Mercurio. El foco está en las relaciones. Malentendidos o viejos vínculos pueden reaparecer. Se recomienda escuchar más y reaccionar menos.
Libra
Es momento de reorganizar rutinas, trabajo diario y temas de salud. Puede haber demoras laborales. Ideal para ajustar hábitos.
Escorpio
Revisión en temas amorosos y creativos. Ex parejas o asuntos emocionales del pasado podrían volver a escena para cerrarse definitivamente.
Sagitario
La atención se centra en el hogar y la familia. Mudanzas o cambios estructurales podrían demorarse. Es mejor reorganizar que comenzar desde cero.
Capricornio
Cuidado con mensajes confusos o contratos mal redactados. Es una etapa para revisar documentos y ser muy claro en acuerdos formales.
Acuario
Revisión de finanzas personales. Puede haber gastos imprevistos o necesidad de reorganizar presupuestos. No es ideal para compras importantes.
Piscis
Si el retrógrado ocurre en este signo, el impacto es más personal. Se activan replanteos de identidad, decisiones postergadas y necesidad de introspección.
Clave general del tránsito
Mercurio retrógrado no es necesariamente negativo. En astrología, se considera un período para:
- Corregir errores
- Retomar proyectos inconclusos
- Replantear decisiones
- Escuchar antes de reaccionar
- Revisar contratos y comunicaciones
Más que temerle, la invitación es a usar esta energía como una pausa estratégica.
