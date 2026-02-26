Mercurio retrógrado 2026: los errores que podés cometer (y cómo evitarlos)
Desde el 26 de febrero y hasta el 20 de marzo, Mercurio retrógrado activa demoras, malentendidos y revisiones. Cuáles son los errores más comunes en este período y qué hacer para no complicarte.
Mercurio retrógrado ya está en marcha y, más allá de las creencias, lo cierto es que este tránsito suele coincidir con una sensación colectiva de desorden: mensajes que no llegan, discusiones por malentendidos, compras que salen mal o decisiones que después hay que deshacer.
En astrología, Mercurio rige la comunicación, los contratos, los viajes, la tecnología y los acuerdos. Cuando entra en fase retrógrada —un movimiento aparente desde la Tierra— se interpreta como un período de revisión y pausa.
No es momento para entrar en pánico, pero sí para actuar con más conciencia.
Los errores más comunes bajo Mercurio retrógrado
1. Firmar contratos sin leer la letra chica
Uno de los clásicos. Durante este período se recomienda revisar dos veces cualquier documento importante. Desde acuerdos laborales hasta alquileres o compras financiadas.
Cómo evitarlo: leer con calma, pedir asesoramiento y no firmar por presión.
2. Comprar tecnología sin verificar detalles
Mercurio rige todo lo tecnológico. Es habitual que durante este tránsito haya fallas, devoluciones o compras impulsivas que después no convencen.
Cómo evitarlo: revisar garantías, especificaciones técnicas y comparar antes de pagar.
3. Discutir por mensajes mal interpretados
Chats fuera de contexto, audios ambiguos, ironías que no se entienden. La comunicación puede volverse más confusa.
Cómo evitarlo: si algo genera enojo, hablar cara a cara o confirmar antes de reaccionar.
4. Volver con un ex por impulso
Mercurio retrógrado suele asociarse con reapariciones del pasado. Mensajes inesperados, reencuentros o conversaciones pendientes.
Cómo evitarlo: preguntarte si es nostalgia o si realmente hay algo nuevo para construir.
5. Tomar decisiones financieras apresuradas
Cambios de trabajo, inversiones importantes o compras grandes pueden necesitar más análisis del habitual.
Cómo evitarlo: usar estas semanas para evaluar y planificar, no para arriesgar.
Entonces, ¿hay que frenar todo?
No necesariamente. La clave de Mercurio retrógrado no es el miedo, sino la revisión.
Es un buen momento para:
- Ordenar papeles
- Reorganizar finanzas
- Retomar proyectos pendientes
- Corregir errores
- Cerrar conversaciones inconclusas
Más que un período negativo, puede ser una oportunidad para ajustar antes de avanzar.
Una pausa estratégica
Aunque no existe evidencia científica que demuestre efectos directos de los planetas sobre la vida cotidiana, la astrología interpreta este tránsito como una invitación a bajar la velocidad.
En tiempos donde todo exige respuestas inmediatas, Mercurio retrógrado propone algo incómodo pero necesario: pensar antes de actuar.
