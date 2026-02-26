Mercurio retrógrado 2026 ya comenzó: por qué estas tres semanas pueden alterar decisiones, vínculos y tu economía

Mercurio, el planeta que en astrología rige la comunicación, la tecnología, los viajes y las relaciones sociales, inicia su primer periodo retrógrado del año el jueves 26 de febrero de 2026 y se extenderá hasta el 20 de marzo. Esta fase también es conocida como una época en la que se invita a revisar, reevaluar y frenar antes de avanzar con decisiones importantes.

¿Qué significa que Mercurio esté retrógrado?

Desde la perspectiva astronómica, Mercurio retrógrado es un fenómeno aparente: el planeta da la sensación de moverse hacia atrás en el cielo cuando se observa desde la Tierra. Esta ilusión óptica ocurre porque Mercurio, que orbita más cerca del Sol y se mueve más rápido, parece retroceder en su tránsito celeste antes de seguir su camino.

En astrología, este movimiento se interpreta simbólicamente como una etapa en la que lo relacionado con Mercurio —comunicación, pensamiento lógico y coordinación— podría verse más complicado o “atascado”. Por eso muchas tradiciones astrológicas recomiendan precaución con decisiones, contratos, tecnología o viajes durante estos días.

¿Cuándo comienza y termina este ciclo?

Inicio: 26 de febrero de 2026

Final: 20 de marzo de 2026

Este periodo, de aproximadamente tres semanas, es el primero de tres retrógrados que ocurrirán a lo largo del año en distintos signos del zodíaco.

¿Qué suele asociarse con Mercurio retrógrado?

Aunque no hay evidencia científica de efectos directos sobre la vida cotidiana por parte de los movimientos de los planetas, en el marco astrológico se considera que Mercurio retrógrado puede traer:

Confusiones en la comunicación: malentendidos o mensajes que se interpretan de manera distinta a la intención original.

Retrasos y revisiones: los planes o proyectos pueden evolucionar más lento, o surgir la necesidad de volver sobre pasos previos.

los planes o proyectos pueden evolucionar más lento, o surgir la necesidad de volver sobre pasos previos. Mayor introspección y recuerdos: situaciones o relaciones del pasado pueden reaparecer para ser reconsideradas.

Cuando este tránsito ocurre en signos de agua como Piscis, la tendencia interpretativa es que los temas emocionales y la intuición se vuelven más visibles, potenciando la necesidad de conectar con sentimientos y experiencias internas.

Consejos sugeridos por astrólogos

Mientras dure Mercurio retrógrado, muchos astrólogos recomiendan:

Revisar y confirmar antes de firmar documentos o contratos importantes .

. Duplicar copias de información digital y respaldar archivos , por si ocurren errores tecnológicos.

, por si ocurren errores tecnológicos. Evitar decisiones impulsivas y replantear metas o planes en vez de iniciar nuevos proyectos.

También se habla de un periodo “retroshade” que se extiende unos días después del 20 de marzo, donde todavía puede sentirse la influencia indirecta de este movimiento, invitando a integrar lo aprendido.