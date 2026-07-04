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Horóscopo

Predicciones astrológicas del sábado 4 de julio: energías del día para todos los signos del zodíaco

Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 4 de julio. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

Redacción

Por Redacción

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Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

AriesTauroGéminis CáncerLeoVirgo Libra Escorpio
SagitarioCapricornioAcuario Piscis

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: Te espera un día de posibles pérdidas inesperadas y momentos poco agradables. Cualquier imprevisto puede aparecer hoy y tendrás que buscar soluciones al instante.

Amor: Estás rodeado de buenas personas, pero despiertas algunas suspicacias por tu forma de ser tan extrovertida y liberal.

Riqueza: Propuestas laborales. Deberás elegir un camino para continuar tu vida profesional. No descartes seleccionar el trayecto más largo, pero seguro.

Bienestar: La estabilidad es un agua que sueles beber escasamente, pero que tu cuerpo necesita para sentirse más tranquilo y relajado.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Te dominan sentimientos instintivos esenciales que pueden convertirse en un reto para acoplar el proceso racional del pensamiento.

Amor: Comenzarás un nuevo capítulo sentimental. Si estás solo es pura y exclusivamente porque así lo deseas. No te faltan propuestas.

Riqueza: Habrá dinero disponible y mucho que aprender en esta etapa de acción. Pensar en un préstamo para ampliarte será buena idea.

Bienestar: Es mejor trabajar en equipo, de ese modo compartirás responsabilidades y te sentirás contenido y apoyado. El ser humano no es una isla.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Tu mayor solvencia actual tendrá un efecto directo en los vínculos familiares. Estabilidad emocional que repercutirá en la calidad de vida.

Amor: Pequeñas discusiones pueden empañar un día perfecto. No debes dejar que te afecten. Haz gala de tu carácter positivo.

Riqueza: Tu economía mejorará sensiblemente. Actúa con prudencia y no tomes decisiones impulsivamente. Cuídate con los gastos.

Bienestar: No te dejes llevar por la impaciencia y la prisa. Evita las situaciones que te agobien. Buen momento para practicar meditación.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Con entusiasmo harás mucho más por los demás sin que esto signifique un sacrificio. Placer de compartir con los que te quieren.

Amor: Quien regrese a tus brazos lo hará para siempre, olvídate del temor. Sé compasivo y aprende a perdonar viejas ofensas.

Riqueza: Estarás más distendido y más productivo que de costumbre. Pelearás ante obstáculos que parecían insuperables.

Bienestar: No te transformes en víctima de las situaciones. Tienes la capacidad de entrar en acción y ser el protagonista de tu propia vida.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Conflictos financieros que hasta ayer estaban velados se ponen en evidencia. Haz un balance más concreto y realista. Usa tus habilidades para los números.

Amor: Posibilidades de encontrar un vínculo afín a tu naturaleza sentimental y afectiva. Evita caer en superficialidades.

Riqueza: Circunstancias más que favorables. Optimismo. El secreto del éxito residirá en abrir nuevos frentes y mantenerte informado.

Bienestar: Observa las actitudes que estás teniendo. No te quedes en la crítica, intenta ir modificando las cosas que más te molestan de tus formas.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Un encuentro virtual con tus seres queridos te alegrará el día. Puede que exista alguien que quiera acompañarte aún a la distancia.

Amor: Excelente día para abandonar la rutina. No temas sacar a la luz toda tu sensualidad en cualquier rincón de tu casa.

Riqueza: Posibles conflictos a nivel laboral ocuparán un gran lugar en tus pensamientos. Debes calmarte y repensar los pasos a seguir.

Bienestar: Nada mejor para poner el broche a este día que una cena en un lugar hermoso. Es una noche para disfrutar de las cosas bellas de la vida.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Hoy serás una persona perspicaz y activa, así que deberías hacer uso de ello en la toma de decisiones importantes.

Amor: Tu situación afectiva puede dar un giro importante en estos días. Debes estar atento y ser muy cauto al momento de pasar a la acción.

Riqueza: Un superior te ayudará a tomar una decisión que llevas tiempo queriendo tomar. Debes confiar en los demás, no todos quieren perjudicarte.

Bienestar: No te dejes vencer por la pereza, ya es hora de comenzar a disfrutar en todos los sentidos de la vida. Busca tener una noche de placer.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Tendrás altibajos de toda índole, laborales y amorosos. Estos conflictos te quitarán el sueño, y te preocuparán más de lo normal. Resiste.

Amor: Recibirás un insólito planteo de parte de tu pareja que te cambiará el humor por el resto del día. No respondas en caliente.

Riqueza: Cuida tu patrimonio económico y tus finanzas, alguien te propondrá un negocio que no será nada rentable para ti.

Bienestar: Tienes el derecho de poner tus puntos en claro, aun cuando los demás no lo hagan contigo. Sentirás una gran paz interior.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Estás volviendo sobre tus pasos. Cometerás los mismos errores de los que deberías haber aprendido. Mira atrás antes de tomar una decisión.

Amor: Tú y tu pareja han logrado un clima de paz y amor que les guiará por el camino adecuado.

Riqueza: Es el momento de generar nuevos avances en tus tareas cotidianas. Si lo logras hacer serás reconocido por tus superiores.

Bienestar: Debes ser firme y demostrar que hablas en serio. Muchas veces no te toman en cuenta porque no eres fiel a tus palabras.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Tienes como misión tender puentes entre las personas. Generarás buenos contactos afectivos y entendimiento familiar.

Amor: La intimidad recupera la magia de antaño. El amor está en su punto justo y te invita a un banquete. Siéntate a disfrutarlo.

Riqueza: Gente incumplidora pone a prueba tu paciencia. Será cuestión de poner límites a quien te desafía y hacerlo con cierto tacto.

Bienestar: Aprende a perdonar, no conviertas una ofensa en una traición de la cual vengarte. No guardes rencor dentro de ti.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Dedicar tiempo a tus necesidades personales no hará que seas mejor ni peor persona. Bríndate un respiro en el caos en el que habitas diariamente.

Amor: Quizás no sea el momento adecuado para hablar con esa persona que reclama tu atención, puedes herir sus sentimientos.

Riqueza: Continuará la prosperidad financiera. Deberás esforzarte por afianzarte en tu área de trabajo. Período positivo.

Bienestar: Debes olvidarte de las apariencias. Es mejor estar bien internamente que aparentarlo por fuera. Encontrarás buenas compañías.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Hoy no será una jornada muy entusiasta y tu estado de ánimo se verá por los suelos. No tomes decisiones importantes.

Amor: No seas tan exigente con tus seres más cercanos. Deberías hacer la vista gorda a las pequeñas confusiones de tu pareja.

Riqueza: Podrás poner en marcha tus planes, tendrás la energía para hacer ahora lo que te propongas. Es buen momento para pedir préstamos.

Bienestar: Déjate tentar por las nuevas proposiciones. Atrévete a nuevas experiencias y muestra también tu mundo.


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