Predicciones del horóscopo para este viernes 10 de julio: descubre tu camino en amor y fortuna
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 10 de julio. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Baja el nivel de exigencia que tienes para contigo y con los demás. Se hará insoportable sostener tus convicciones a costa de todo.
Amor: Momento de miradas penetrantes, actitudes osadas, celos y reconciliaciones muy apasionadas. Fantasías a la orden del día.
Riqueza: Nada de dejarte abrumar por la tarea. Al final del camino te espera un tesoro. No actúes en caliente, piensa bien antes de dar un paso.
Bienestar: Tensiones dentro y alrededor de tu entorno familiar. Intenta convencerlos de que se apoyen y busquen consejos. No aportes más problemas.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Evita las conjeturas que te provocan inquietud y sufrimiento. Si observas actitudes poco claras, háblalas con calma.
Amor: Tu pareja no entenderá por qué te has vuelto huraño. Estará afectado tu equilibrio emocional; es solo un estado pasajero.
Riqueza: Oportunidad para escuchar nuevas propuestas comerciales. Tus colaboradores te respetan y serán solidarios en todo momento.
Bienestar: No te demores en reconquistar afectos que te importan. El buen humor y la generosidad imprimirán nuevos bríos.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Percibirás un molesto estancamiento en el plano amoroso que afectará todas las áreas de tu vida. Evita energías negativas.
Amor: La convivencia te resultará rutinaria y desapasionada. Unos días de distancia les vendrá muy bien para desacartonarse.
Riqueza: Si pones atención, evitarás a tiempo las dificultades. En materia de negocios haz uso de tu cabeza, no te guíes por la intuición.
Bienestar: No permitas que te invadan, te presionen o hagan dudar de tus cualidades como persona. Si te equivocas, tardarás en reparar el daño.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Golpe a golpe te abres paso en un medio hostil. Nuevos amigos te ayudarán a olvidar los malos momentos que has pasado.
Amor: Dos mundos que se unen. Desencuentros de ayer se convierten en la conexión perfecta del presente. Amigos leales pero celosos.
Riqueza: Enérgico y autoritario al poner límites a tus colaboradores sin voluntad de acción. Tu estilo agresivo dará buenos resultados.
Bienestar: No corras el riesgo de moverte en círculos. Arremete, llega al sitio que te propones. Si quedas esperando nunca saldrás del punto de partida.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Mejora tu relación con tu familia, reina la paz. No tendrás todo lo que quieres. Sabrás querer y valorar lo que tienes.
Amor: Necesitas un cambio pero no sabes cuál. Primero debes tener registro de lo que posees en casa, darte cuenta de lo que vale.
Riqueza: Ve a lo seguro. En poco tiempo tendrás el protagonismo que te hace falta, pero por el momento sé modesto en tus pretensiones.
Bienestar: No te quedes en soledad. Aun en aislamiento puedes generar vínculos a través de videoconferencias.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Lo tienes todo a tu favor, si sabes actuar con sensibilidad e inteligencia no habrá problemas en tu vida, escucha los consejos.
Amor: Habrá gran sensualidad y atracción. Te entregarás por completo y sin restricciones. Disfruta el momento sin esperar más.
Riqueza: Buen momento para reactivar tus asuntos económicos. Es probable que te resulte fácil sacar más rendimiento a tus recursos.
Bienestar: Los equilibrios nunca perduran en el tiempo, busca la forma de estar preparado ante los cambios que se avecinan. Saldrás bien parado de la situación.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Verás frutos inmediatos, exígete tu mejor esfuerzo y no te olvides de poner límites. No permitas que se aprovechen de tu bondad.
Amor: Evalúa tus sentimientos más profundos, toma las riendas de tu vida. Establece relaciones más sanas y satisfactorias, y no olvides poner límites.
Riqueza: Mejorarán las condiciones laborales, no te faltarán deseos de realizar proyectos y mejorar las relaciones en el trabajo.
Bienestar: Confía en tu instinto. Déjate llevar por tu percepción y te responderán con toda la pasión que estás necesitando.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Es un buen momento para cultivar las relaciones humanas. Asiste a reuniones sociales por videoconferencia en busca de diversión.
Amor: Empezarás a transitar un período de indefinición. Te pedirán que afirmes lo que sientes y tus futuros proyectos.
Riqueza: Los proyectos que tienes podrían resultar poco fructíferos. No debes confiar en todos los que se te acerquen. Analiza bien lo que te dicen.
Bienestar: Es tiempo de darle un descanso a tu mente. La lectura podría ser un buen escape de la realidad.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: No confíes ciegamente en personas que recién conoces. Mantén a resguardo tus proyectos. Las cosas se irán dando, pero no en los tiempos que tú quieres.
Amor: Máxima tensión. Te harán demandas que no estás dispuesto a satisfacer. Tú serás la prioridad y tus necesidades lo más importante.
Riqueza: Llegó el momento de tomar decisiones impostergables. Nadie se animará a enfrentarte en los negocios. Saca a relucir tu personalidad.
Bienestar: No seas tan duro contigo mismo. Las exigencias no te llevarán a nada. Valora todo lo que conseguiste con esfuerzo hasta hoy. Planifica.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Piensas en generar negocios para mejorar tu calidad de vida. Consulta antes de aventurarte en cualquier tipo de proyecto. Usa tu intelecto.
Amor: No contarás con mucho para llevar a cabo tu conquista. Buscarás los medios para impactar. No decaigas, si no es hoy, será mañana.
Riqueza: No temas perder lo que tanto trabajo te costó. Harás una jugada fuerte con éxito total. Buenos vínculos laborales.
Bienestar: No dejes que las preocupaciones sobre el dinero o trabajo lleguen a preocuparte. Las cosas se irán calmando paulatinamente. Recibirás apoyo.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Más enérgico, decidido e independiente. No habrá complicaciones ni demasiados avances. Disfruta de la calma pasajera en esta etapa.
Amor: No te exijas, es contraproducente insistir en demasiada intimidad. La piel tenderá más puentes que las palabras.
Riqueza: Hoy la inestabilidad ganará la partida. Gastos imprevistos y poca ayuda de quienes por lo general colaboran con generosidad.
Bienestar: Tiempo de concluir con la larga lista de tareas pendientes. Aprovecha la buena voluntad de quienes te rodean y comienza a llevarlas a cabo.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Poco espacio para la preocupación y mucho para la diversión. Se resuelven por fin problemas del trabajo.
Amor: Desearás con ansias pero estarás lejos de concretarlo. Alguien irrumpirá sin permiso en tu vida, no te resistas, aliviarás tu soledad.
Riqueza: Encamínate hacia el logro de tus objetivos. Buen momento para iniciar una especialización en el ámbito educativo.
Bienestar: Perdónate a ti mismo por los pequeños y grandes errores que has cometido a lo largo de tu vida. No eres perfecto, errar es humano.
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