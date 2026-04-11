Predicciones del sábado 11 de abril: guía astrológica para tu signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Lograrás entender, no a través de las mejores experiencias, lo importante de proyectar una imagen socialmente aceptable. Amor: Te sentirás completamente incomprendido debido a ciertas actitudes por parte de tu pareja en el día de hoy. Demuéstralo. Riqueza: Preocúpate de tus asuntos y evita ser arrastrado a grupos laborales que sabes no traerán nada positivo a tu carrera. Bienestar: No permitas ser sobrepasado por ningún tipo de situación. Asegúrate de mantener la mente serena y lograrás salir de cualquier aprieto.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Deberás buscar en ti la paciencia y entereza necesaria para encarar efectivamente ciertos aspectos clave en tu vida. Amor: Hoy caerás en cuenta de cuánto tiempo has desperdiciado en peleas sin sentido con tu pareja. Deja los pleitos de lado. Riqueza: Jornada negativa para todo tipo de inversiones de dinero, sean pequeñas o grandes. Procura postergarlas un par de días. Bienestar: No pretendas vivir con una preocupación constante por lo que te deparará el destino. Aprovecha cada segundo que tengas para vivir plenamente la vida.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Excelente jornada vivirás el día de hoy. Presentará grandes momentos a nivel laboral pero sobre todo a nivel sentimental. Amor: No te dejes llevar por el ímpetu del momento. Pasarás por varios cambios de humor durante el día de hoy. Cautela. Riqueza: Prepárate pues entrarás en una etapa de ajuste económico. Evita malgastar el dinero e iniciar todo tipo de créditos. Bienestar: Busca formas de hacerle saber a tu pareja cuánto la amas. No te arrepientas luego por todo lo que dejaste pasar, los arrepentimientos serán en vano.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Te será imposible escapar de las consecuencias de actos recientes. Resígnate y asegúrate de no repetir tus errores. Amor: No dejes que una situación de tensión cotidiana escale para convertirse en una discusión titánica. Contrólate. Riqueza: Te resultará imposible cumplir con las responsabilidades a tu cargo para el día de hoy. Pide ayuda a tus pares laborales. Bienestar: Que la posibilidad de salir impune por las traiciones a tu pareja ni siquiera cruce por tu mente. Acepta las consecuencias de tus errores.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Deberás pasar por un momento muy difícil el día de hoy. Afortunadamente podrás contar con el apoyo incondicional de seres amados. Amor: Son pocas las opciones que tu pareja te está dejando a la hora de tomar una determinación acerca del destino de la relación. Riqueza: La posibilidad de montar el negocio propio nunca estuvo tan cerca. Continúa hacia delante con voluntad de acero. Bienestar: Busca el momento adecuado para poner ciertos temas en la pareja sobre la mesa. No siempre podrás contar con una buena predisposición.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Declaraciones no muy bien pensadas te traerán malos momentos. No insistas en tener la razón cuando tú mismo te sabes equivocado. Amor: Tendrás un inicio de jornada muy sensual con tu pareja, y esto se prolongará durante todo el día con llamadas y mensajes. Riqueza: Date un respiro en tus preocupaciones financieras. Tienes otras presiones y no necesitas tensiones suplementarias. Bienestar: Deberás ser cuidadoso con la confianza que depositas en los que te rodean. Asegúrate de sus sentimientos e intenciones antes de hacerlo. Sé cuidadoso.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Te será más sencillo tomar las determinaciones si aprendes a compartir el peso de decidir con tu pareja. Discútelo con ella. Amor: Lograrás grandes avances en la relación con tu pareja durante la jornada de hoy. Podrás mostrarte como nunca antes. Riqueza: Deberás avocarte por completo a tu trabajo debido a recientes retrasos. Concientízate y deja de lado las distracciones. Bienestar: No existen muchas soluciones posibles a los problemas del corazón. La mejor forma de curarse es dándole tiempo al tiempo. No te apresures.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Jornada apropiada para comenzar a deshacerte de esos hábitos en tu vida que consideras nocivos. No lo dudes y continúa adelante. Amor: Encontrarás que es imposible aspirar a tener una relación estable con tu estándar de vida actual. Hazle lugar al cambio. Riqueza: Usa la jornada de hoy para hacer una venta de aquellos muebles y objetos que se han vuelto un estorbo para ti. Bienestar: Existen facciones de nuestra personalidad, y de la de nuestra pareja, que sabes son imposibles de cambiar. Deberás aceptarlas y tolerarlas.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Jornada complicada de principio a fin. Tendrás conversaciones clave con tu pareja y momentos de tensión laboral. Amor: Conviértete en el puntal de tu pareja en estos momentos complicados para ella. Hazle notar que puede contar contigo. Riqueza: Metas muy altas y una personalidad depresiva no son la mejor combinación. Que la frustración no te afecte. Bienestar: La felicidad no representa un estado al cual se pueda llegar, libre de preocupaciones, representa la conjunción de todos los momentos gratos vividos.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Lograrás apreciar la realidad desde otro punto de vista al iniciar una conversación con un completo desconocido. Amor: Existen ciertas facciones de la personalidad que es imposible cambiar. Deberás aceptarlo si pretendes una relación duradera. Riqueza: No siempre las personas que aparentan ser las mejores para ciertas actividades lo son. Aprovecha para sobresalir. Bienestar: Que las recientes discusiones con tu entorno familiar no terminen por deteriorar las relaciones con ellos. Aprende a dejar de lado el orgullo.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Día de grandes revelaciones y epifanías a nivel emocional. Encontrarás todo aquello con lo que soñaste toda tu vida. Amor: No pierdas tu tiempo en cultivar una pareja que sabes traerá tu sufrimiento. Busca en ti la fuerza para dar un paso al costado. Riqueza: No todo aspecto del ámbito laboral tiene un comportamiento predecible. Experimentarás cambios impensados el día de hoy. Bienestar: No le temas a los desafíos a largo plazo. Trata de cultivar tu constancia y dedicación, que fortalecerán tu espíritu y fuerza de voluntad.