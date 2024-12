Qué le depara el 2025 a Wanda Nara, L-Gante, Pampita y Martin Pepa, según Pitty la numerología

Sin lugar a dudas, Wanda Nara y L-Gante fueron una de las parejas más comentadas de este año, aunque Pampita y su nuevo novio, el polista Martín Pepa, podrían competirles en la categoría de la pareja más polémica del año. Estos nuevos noviazgos han dado mucho de que hablar, es por eso que Pitty la Numerologa compartió sus predicciones acerca de los famosos más polémicos del año.

Pitty la Numerologa sobre Wanda e Icardi: «Para mí no está terminada esa relación»

En vivo por «A la Barbarossa», Vanesa Assad, mejor conocida como «Pity la Numerologa», compartió sus predicciones y opiniones sobre las parejas del momento y comentó que les depara para el año que comienza.

La astrologa comenzó hablando sobre L-Gante y Wanda Nara, quienes tras muchas idas y vueltas finalmente oficializaron su relación, luego de que la conductora de Bake Off se separara de Mauro Icardi. Desde entonces, los cantantes se muestran muy enamorados en las redes, viajaron juntos a Brasil y Europa e incluso pasaron juntos Navidad.

“Me parece que está buenísimo la relación que tienen, de disfrutar la vida», comenzó diciendo Pitty, sin embargo, luego comento que «no sé si creo que va (a durar)…”Ante la consulta sobre si Wanda volvería con Mauro Icardi la respuesta de la numerologa fue contundente: “¡Obvio! para mí no está terminada esa relación”.

Además, Vanesa contó que conoció a L-Gante y que le cayó muy bien. “Él es amoroso, me sorprendí cuando lo conocí, qué lindo chico, qué amable, qué vibración”, dijo y agregó: “Tiene como algo, me parece que tiene un futurazo, si se deja acompañar con gente copada”.

Lamentablemente, Pitty dio la mis predicción para Martin Pepa y Pampita, quienes comenzaron a salir luego de que la modela peregrinara a Luján para pedirle a la virgen un nuevo amor. “Todas esas parejas nuevas que se formaron…tampoco veo eso, creo que no”, comentó. Luego, aclaró: “También como me destaco un poco en percibir otras cosas, obvio que me puedo equivocar”.