La China Suárez hizo una profunda reflexión: «No faltaba ni sobraba nadie»

Eugenia “La China” Suárez celebró la Navidad junto a sus hijos, familia y amigos cercanos en su mansión de Pilar. Con mesa afuera y alejada de Mauro Icardi, la actriz dijo haber pasado la «Navidad más feliz de su vida».

Las palabras de agradecimiento de La China

En un posteo del 25 de diciembre, la actriz agradeció por su vida y todo lo que logró durante estos años.

“Desde que tengo uso de razón le pido a Papá Noel, a Dios, al universo ser madre. Pedí hijos y perros en cada carta todos los 24. Pedí y sigo pidiendo salud y amor… mucho amor. Diosito, te escribo para decirte que te pasaste. Gracias ❤️”, expresó.

En las postales que compartió, se la ve jugando con sus mascotas y sus hijos Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.

El mensaje que Eugenia «La China» Suárez compartió en Nochebuena

“Mi Navidad más feliz en 32 años. No faltaba ni sobraba nadie. ❤️Jamás me cansaré de agradecer a Dios por todos los momentos que me hace vivir”, escribió la ex Casi Ángeles en su Instagram, junto a imágenes con su familia y amigos.

Si bien se rumoreaba que la China iba a celebrar las fiestas junto a Mauro Icardi, porque habrían ido por compras navideñas juntos, no se lo vio participando de sus festejos. Incluso, algunos especulan que su frase sería un palito para el futbolista.

