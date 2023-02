Luna llena en Leo: cómo afecta a cada uno de los signos del zodíaco

Desde hace algunos días, observamos una imponente luna llena sobre el cielo que, como era de esperarse, sentimos que nos afecta en lo cotidiano. Se trata de la luna llena en Leo, según indican los astrólogos, que influye en nuestro lado emocional y sensible.

De acuerdo a los seguidores de los signos, la luna es considerada como uno de los diez planetas que rigen a los signos del zodíaco. En este marco se lo relaciona a Cáncer, por su vínculo con las emociones, el inconsciente y el instinto.

En la carta astral la luna representa nuestro lado emocional y sensible, y sus fases también son importantes porque en astrología es el único considerado «planeta» que cambia de forma.

Según la etapa lunar, hay distintas emociones e iniciativas; en esta etapa, con la luna llena nos sentimos afines a los cambios y regresando al yo. Además, para saber cómo va a influirnos debemos tener en cuenta en qué constelación sucederá: en esta ocasión, desde el 5 de febrero, se encontrará en la casa de Leo.

Por eso, se dice que esta luna va a sacar nuestro lado más egoísta, volveremos a mirar hacia el interior y antepondremos nuestras necesidades por encima de las de nuestro entorno. Además, es un buen momento para empezar proyectos que nos hagan ilusionar y nos permitan descargar el influjo de energía que trae consigo este evento astrológico.

Cómo afecta la luna llena en Leo a cada signo

Aries: esta Luna Llena va a llenarte de energía. Es muy posible que se te ocurran mil planes que hacer junto a las personas a las que más quieres.

Tauro: con la Luna Llena en Leo vas a conseguir estar más centrado en ti misma. Te permitirá conectar mejor con aquello que te gusta y te hace feliz.

Géminis: la Luna Llena en Leo puede traerte algunos problemas. Quizá no te des cuenta, pero puede que estés más centrado en ti misma de lo habitual.

Cáncer: la Luna Llena en Leo llega para ti en el momento indicado. Necesitas desconectar un poco, buscar alguna actividad entretenida y agradable que te permita olvidarte de las preocupaciones.

Leo: vas a brillar más que nunca. Llega una oleada de energía que te permitirá sacarle el máximo partido a tus mejores cualidades.

Virgo: la Luna Llena en Leo pasará algo desapercibida para tu signo, pero te vendría bien escuchar lo que tiene para ti.

Libra: esta luna te va a llenar de energía. Todo lo que a lo largo de estas semanas te ha parecido imposible, con esta lunación se volverá accesible.

Escorpio: la Luna Llena en Leo llega para ayudarte a centrarte. Has estado pensando demasiado en lo que piensan los demás, en lo que quieren los demás, en lo que hacen los demás… ¡Se acabó! Ahora es tu turno.

Sagitario: será un gran momento para explorar nuevos aspectos de tu persona. Asegurate de buscar actividades que también te permitan conocerte más por dentro.

Capricornio: la influencia de la Luna Llena en Leo te será difícil de atrapar. Esta lunación no te afectará demasiado, pero puede darte la oportunidad de hacer algunos cambios positivos en tu vida.

Acuario: la Luna Llena en Leo te va a venir genial. Te hacía falta un momento de paz mental en el que pudieras estar a solas con tu soledad.

Piscis: con esta Luna Llena en Leo puede hacer que estés especialmente susceptible. Recuerda no tomarte todo personal. Muchas veces lo que sucede no tiene que ver contigo.