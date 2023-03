Saturno en Piscis: animales de poder del oráculo para cada signo

Desde hace un par de días, junto a la Luna llena en Virgo, el planeta Saturno también ingresó a Piscis. De esta manera el planeta estará posicionado en el último signo del zodiaco hasta el 14 de febrero de 2026.

“Piscis está regido por Júpiter y Neptuno, dos energías expansivas, espirituales, poco delimitadas y la verdad, reticentes al crudo realismo y limitación que trae Saturno”, advirtió la autora.

Para explicar cómo se debatirán esas energías la astróloga y autora Julieta Suárez Valente recordó qué nos dice la mitología sobre las tres deidades: «Saturno se tragó a Neptuno -uno de sus hijos- y Júpiter, también su hijo, logró escapar al destino de ser devorado por su padre, pudo rescatar a sus hermanos y desterrar a su progenitor. Claramente no son energías que se lleven bien”.

Ahora bien, ¿cómo podremos interpretar esto? Según la creadora de Multiespacio Evolutivo Escuela el planeta Saturno “puede venir a devorar nuestras fantasías y nuestro optimismo negador para sustituirlo por una visión más proactiva y realista, en la que el esoterismo, las intenciones y los rituales estén acompañados de estrategia, compromiso y acción”.

Saturno en Piscis transitará sobre alguna casa astrológica nuestra y traerá ajustes, indicó la autora. El tránsito estará influenciando más a personas que tengan planetas en la cruz mutable: Géminis-Sagitario-Virgo-Piscis, por cuadratura, oposición y conjunción.

Animales de poder del oráculo Susurros del Océano: signo por signo

El tránsito de Saturno por Piscis conmoverá distintas áreas en los personal y colectivo. Por eso hay un animal de poder marítimo que se corresponde con cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Animal de poder marítimo de Aries: el delfín

Entregate a nuevos proyectos. Soltá la frase “no tengo tiempo” y organizate mejor. Ser consciente de las prioridades, qué tiene valor y qué no. Usar el entusiasmo e inspiración para avanzar, con la ayuda de la energía mágica y lúdica del delfín.

Animal de poder marítimo de Tauro: la mantarraya

Las mantarrayas limpian el fondo del mar, haciendo un gran servicio en el piso del océano. Estás entrando en una nueva fase de tu vida, y es necesario hacer limpieza de lo que ya no agrega valor a tu vida: entornos, objetos, lugares. Recuerda que dejar ir, sanar, limpiar, hará lugar para lo nuevo.

Animal de poder marítimo de Géminis: la ballena jorobada

La migración anual de la ballena jorobada es una de las más largas de los mamíferos del planeta. La energía de esta ballena alienta a seguir en movimiento, a no quedars estancada en miedos, aunque el viaje cueste y circular sea intimidante. El progreso vendrá a través del coraje y la osadía.

Animal de poder marítimo de Cáncer: el coral

Los corales son hogar de miles de especies de peces, y una gran variedad de vida marina. En red, los corales dan soporte y contención a la flora y fauna marítima. En esta ocasión, recuerdan que soltar la omnipotencia y abrazar, pedir ayuda y dejarse sostener, supone gran humildad y amor. Recuerda: la red está.

Animal de poder marítimo de Leo: el cangrejo

El cangrejo no se mueve sólo hacia adelante, también puede ir hacia atrás y hacia los costados. Esto significa que avanzar no siempre es la mejor estrategia, ni la única. La medicina del cangrejo te recuerda que retroceder para revisar errores o dar un paso al costado cuando algo no fluye también es progreso y evolución.

Animal de poder marítimo de Virgo: el tiburón martillo

Los ojos del tiburón martillo están situados de tal forma que tienen un ángulo de visión de 360 grados, ven lo que pasa arriba, abajo y a ambos lados. La energía de estos magníficos animales te alienta a mirar las cosas desde distintas perspectivas, con más flexibilidad. No te quedes con una sola opción, una sola opinión o un solo modo de pensar.

Animal de poder marítimo de Libra: el pez vela

El pez vela es un símbolo de poder, con una apariencia contundente, colorida y majestuosa. Son, además, unos de los peces más rápidos del mar. La medicina que traen invita a que seamos directos, ágiles, decididos, y que no nos escondamos. Nuestra expresión y creatividad son necesarias, nuestros talentos merecen salir a la luz.

Animal de poder marítimo de Escorpio: la medusa

Las medusas son transparentes y tienen un brillo interno visible, poderoso e hipnótico. Se dejan llevar por las corrientes, confiando en el mar y sus olas. Asimismo, te piden más conexión con tu autenticidad, no hace falta esconderse. Tu brillo existe y es importante mostrarlo con más confianza mientras te dejás llevar por las corrientes de la vida.

Animal de poder marítimo de Sagitario: la estrella de mar

Estos hermosos animales invertebrados nos recuerdan del poder de conectar con nuestra propia estrella y brillo personal, confiando, pero también poniendo límites cuando haga falta. Sus cuerpos puntiagudos y afilados los convierten en presas difíciles para depredadores e inspiran gran respeto.

Animal de poder marítimo de Capricornio: la orca

Estos preciosos e inteligentes mamíferos viajan en grupos, protegiendo a los de su especie constantemente y defendiéndose de los peligros. Esta hermosa ballena nos recuerda cuán poderoso es proteger nuestra verdad y nuestros códigos en vez de negociar con aquello que no tiene ni corazón ni alma. El corazón siempre tiene la verdad.

Animal de poder marítimo de Acuario: el pez loro

El pez loro cuenta con filosos dientes que pulverizan el coral y ayudan a crear arena. Te recuerdan que, aunque algo parezca impenetrable y difícil, a veces es cuestión de desmenuzarlo en partes más pequeñas para poder lograrlo. Paciencia, tesón y un poquito cada día nos acercan al lugar donde queremos estar.

Animal de poder marítimo de Piscis: los nautilos

Estos moluscos han estado en el planeta por 500 millones de años. Son portadores de gran sabiduría y guardan en su memoria los registros akáshicos de la humanidad. De la misma manera, vos contás con memorias ancestrales y una gran percepción y radar que te conecta con el todo. Usar esa preciosa llave para dejar huella en el paso por este planeta. Puedes ser su guardiana y usarla inteligentemente.

Información proporcionada por Julieta Suárez Valente, astróloga y fundadora de Multiespacio Evolutivo.