Según tu signo del Zodíaco: ¿Qué color elegir para el look en las próximas Fiestas?  

Cuando están por llegar las fechas de las Fiestas empezamos a pensar qué ponernos, acorde al clima, el tono de los festejos, el presupuesto y el tiempo que tengamos para ello. La astrología, que marca correspondencias entre la energía de cada signo y la del color, puede darnos una guía.

Estos consejos apuntan especialmente a las mujeres que no solo quieren verse bonitas sino también, aprovechar la buena vibra de las Fiestas para llamar la abundancia. No es necesario que todo el look que elijamos sea del color que se indica: si compone un estampado, lo llevamos en la ropa interior, o podemos añadirlo en un toque o un accesorio, es suficiente. Podemos elegir la fecha de Navidad o la de Año Nuevo.

El color que tenes que usar en estas fiestas según tu signo zodiacal

Aries: Blanco y amarillo.

Tauro: Rosa y blanco.

Géminis: Blanco y verde.

Cáncer: Blanco, rojo, plateado, dorado y amarillo limón.

Leo: Naranja, amarillo, rojo y dorado.

Virgo: Azul, verde y amarillo.

Libra: Azul claro y blanco.

Escorpio: Blanco, rojo y naranja.

Sagitario: Amarillo, verde y azul.

Capricornio: Negro y morado.

Acuario: Azul claro y morado.

Piscis: Rosa y amarillo.