Horóscopo de hoy, domingo 9 de abril de 2023, signo por signo

Amor: Salvo alguna que otra discusión, no existirán reales situaciones de desencuentro. Sin embargo, no esperes demasiada armonía.

Hoy: Sorpresivas noticias de un amigo de quien no sabes nada desde hace mucho, eso te pondrá de excelente humor.

Riqueza: De maravillas con el dinero. Oportunidad en el aire que te generará futuros beneficios. No dejes pasar esta oportunidad.

Amor: No estarás de acuerdo con las tomas de posición de tu pareja y te impondrás rodeando con astucia el obstáculo.

Hoy: Tu bienestar depende hoy totalmente del equilibrio, no incurras en extremos, sé creativo y exprésate. Te agradará conocer gente.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Alguien que te quiere mucho te dará una sorpresa. Tendrás la oportunidad de reír y divertirte junto con tus amigos.

Amor: Con paciencia y constancia conquistarás la confianza y el corazón de esa persona tan especial para ti. No te desanimes.

Riqueza: Te resultará difícil trabajar en equipo, pero una vez que decidas aunar fuerzas, sentirás que la experiencia será beneficiosa.

Bienestar: Libérate de esas depresiones que estás sintiendo, ya que no tienen razón de ser. Lo que no hagas ahora por ti, no lo harás después.