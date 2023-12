Horóscopo de hoy martes 12 de diciembre, signo por signo

Bienestar: Debes hacer un estudio serio de posibilidades si te planteas un giro en tus actividades. No tomes decisiones a la ligera porque no podrás arrepentirte.

Hoy: Recuerda que tu lengua es para conversar y no solo para monologar, porque las personas huyen de quien no las deja hablar.

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Tu forma de hablar va a sorprender a propios y a extraños, incluso a ti mismo. Tu lengua será sagaz y sacará cosas de los demás.

Amor: Si surgen obstáculos en el ámbito afectivo, debes sentarte a conversar sobre el tema y sutilmente encontrarás la solución.

Riqueza: Tienes oportunidad de mejorar en el trabajo o estudios si sabes sortear los obstáculos que actualmente se están presentando.

Bienestar: Hoy te has mirado al espejo y te has sentido un patito feo. ¿Dónde anda tu autoestima? No estaría de más que te hicieras un cambio de look.