Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este sábado 20 de junio en Neuquén
La interrupción serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a un sector de la capital provincial este sábado 20 de junio.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 20 de junio
CALF indicó que el corte programado para este sábado será de la siguiente forma:
- De 7:00 a 13:00 hs
- Zona: Los Maitenes hasta costa del río entre Leguizamón y Avenida Olascoaga
- Motivo: renovación de equipamiento para ampliar la capacidad y mejorar la confiabilidad del servicio.
- CORTE AUTORIZADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL MUNICIPAL
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