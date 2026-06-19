Flor Peña volvió al teatro tras el escándalo por Jorge Messi y así reaccionó el público

Luego de quedar en el centro de la polémica por haber replicado al aire la falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, Florencia Peña volvió a subirse a un escenario y encontró en el teatro una respuesta inesperada del público.

La actriz se presentó este jueves en el Paseo La Plaza para protagonizar Las hijas, la obra que comparte con Soledad Villamil y Pilar Gamboa. Antes de la función, habló con la prensa y reiteró sus disculpas a la familia de Lionel Messi por el episodio que generó una fuerte repercusión mediática.

Cómo reaccionó el público durante la función

Según informó TN, la sala se encontraba casi colmada y el público acompañó la obra con absoluta normalidad. Durante toda la función, los espectadores respondieron con risas, aplausos y muestras de entusiasmo ante las intervenciones de Peña, sin que se registraran expresiones de rechazo vinculadas a la controversia.

El momento más esperado llegó con el saludo final. De acuerdo con el relato del medio, cuando Florencia Peña levantó los brazos para agradecer la presencia del público, recibió una ovación generalizada.

No hubo silbidos ni abucheos. Por el contrario, la actriz fue una de las más aplaudidas de la noche en una función que estuvo marcada por el acompañamiento de los espectadores.

Las disculpas de Flor Peña tras la falsa noticia sobre Jorge Messi

Antes de salir a escena, Peña dialogó con TN y volvió a referirse al error cometido al dar por cierta la versión sobre el fallecimiento del padre de Lionel Messi.

«Estoy muy triste, estoy acostumbrada a que me ataquen y si yo genero dolor como siento que me generan, pido disculpas. Yo no hubiera querido nunca que esto pase», expresó la actriz.

Además, explicó que la información le llegó mientras estaba al aire y aseguró que desconocía que la noticia ya estaba siendo desmentida.

«Yo estaba al aire, en LUZU no hay monitores. Trabajo desconectada del teléfono y de la computadora. Por la cucaracha me dijeron lo que había pasado con contundencia y como diciendo que sería bueno que dijera algo», sostuvo.

«No dimensioné lo que estaba pasando»

La conductora también se refirió a las críticas que recibió en redes sociales y reconoció que no tomó dimensión de la magnitud que alcanzó el episodio.

«Por mis hijos les juro que pensé que estaba boludeando mientras el país entero estaba solidarizándose con la situación», manifestó.

Tras el escándalo, Peña pidió disculpas públicamente y asumió la responsabilidad por haber difundido información sin verificar, en un caso que generó una fuerte repercusión mediática y puso nuevamente en debate los riesgos de replicar noticias sin confirmación.