Signo por signo, las predicciones de Mhoni Vidente para octubre 2025

Mhoni Vidente difundió sus predicciones para octubre 2025. En concreto, la reconocida astróloga detalló cómo le irá a cada signo del zodíaco en el décimo mes del año. Los detalles en esta nota.

Predicciones de Mhoni Vidente para octubre 2025

Aries

Este mes es de nuevos comienzos. Las energías se alinean a tu favor y “La Rueda de la Fortuna” marca un renacer en lo profesional. Aunque podrías lidiar con insomnio o dolores de cabeza, tu vida amorosa florece. Mantén la calma y deja el pasado atrás para construir un futuro sólido. El Arcángel Miguel será tu guía. Días propicios para crecer y tomar decisiones importantes, especialmente en lo laboral.

Tauro

Necesita enfocarse en tener un propósito claro y rodearse de personas positivas. La carta de “El Mundo” te impulsa a tomar las riendas de tu vida con los pies en la tierra. Vienen oportunidades de amor verdadero en ambientes cotidianos. Cuida tus riñones y aléjate de conflictos. El Arcángel Miguel te dará fuerza para alcanzar estabilidad. Es momento de limpiar tu entorno y enfocarte en el progreso.

Géminis

Tendrá un mes de gran intuición, especialmente a través de los sueños. Llega energía para enfrentar y resolver problemas con la ayuda de “La Fuerza”. Abre los ojos ante oportunidades laborales y cuida tu salud respiratoria. En el amor, hay promesas con Libra o Acuario. Enfócate en lo profesional y protégete espiritualmente invocando al Arcángel Miguel.

Cáncer

Un ascenso laboral y una posible beca marcan un mes lleno de oportunidades para Cáncer. Deja atrás los chismes y actúa con grandeza, como lo indica “El Emperador”. Hay compatibilidad amorosa con Escorpio, Virgo y Sagitario. Cuida tu sistema digestivo y sigue tu intuición para manifestar la vida que deseas. El Arcángel Miguel te guiará si lo invocas.

Leo

Vive días de avances profesionales y personales con la energía de “El Carruaje”. Viene una propuesta romántica y una posible nueva mascota. Cuida tu salud cardiovascular y mantente activo. Se abren puertas a mejores empleos, pero no confíes ciegamente en todos. El Arcángel Miguel te ayuda a liberarte de energías negativas si lo invocas el 29.

Virgo

Recibirá noticias felices desde lejos y deberá actuar con determinación. “El Loco” te impulsa a avanzar con confianza en tus metas. Compatibilidad amorosa con Capricornio y Acuario. Evita caer en chismes o falsedades. El Arcángel Miguel te ilumina y protege contra envidias si lo invocas. Es tiempo de dejar atrás las deudas y avanzar con decisión.

Libra

El mes del cumpleaños de Libra viene lleno de fortuna, según indica el As de Oros. Recibirás regalos y buenas oportunidades profesionales. Cuida los excesos y mantén el enfoque en tus metas. Evita fraudes revisando bien los documentos. El Arcángel Miguel recomienda tomar decisiones con madurez y limpiar tu energía.

Escorpio

Deberá poner en orden su vida profesional, especialmente papeles y documentos. “El Juicio” indica que llegan nuevas oportunidades laborales y viajes que no debes rechazar. Cuida tu salud hormonal y busca revisión médica si es necesario. Miguel te protege contra envidias y abre caminos si lo invocas. En el amor, la conexión será fuerte con Piscis y Cáncer.

Sagitario

Vive un mes de acción y autenticidad. “El Sol” ilumina tu camino profesional, pero deberás organizarte para evitar el estrés. Cuida tu salud respiratoria y disfruta de eventos sociales y cambios de imagen. El Arcángel Miguel te dará fuerza contra malas energías si lo invocas. Deja atrás amores pasados y abre tu corazón a nuevas conexiones, especialmente con Leo y Cáncer.

Capricornio

Cambios positivos en el trabajo se avecinan para Capricornio con la guía de “El Mago”. Toma decisiones que fortalezcan tu estabilidad económica y emocional. Libérate de la ansiedad, respira aire libre y conéctate con tu paz. Miguel será tu protector si lo invocas con una veladora roja. El amor y la armonía se acercan, con compatibilidad fuerte con Aries y Virgo.

Acuario

Acuario verá cambios en su vida profesional con la energía del “Ermitaño”. Analiza bien las nuevas oportunidades y no tomes decisiones impulsivas. La estabilidad llega en el amor, especialmente con Géminis o Libra. Cuida tu espalda baja y riñones. El Arcángel Miguel te pide fe en ti mismo para avanzar, y es ideal para pedir su guía.

Piscis

Vivirá días de potencial abundancia gracias a “El Diablo”, que te favorece en juegos de azar, pero te advierte contra personas tóxicas. Cuida tu salud mental y mantén pensamientos positivos. En el amor, te conectas con Leo, Escorpión y Cáncer. Es un mes para reordenar tu vida, alejarte de la negatividad y atraer prosperidad con la guía del Arcángel Miguel.

Con información de Ámbito