Feng Shui: cuál es el mejor día de octubre para encender Palo Santo y atraer abundancia

El Palo Santo es considerado una “madera sagrada” por sus propiedades energéticas y espirituales. Desde tiempos ancestrales se lo utiliza en rituales para limpiar ambientes, atraer paz y promover la prosperidad. Su fuerte aroma cítrico e intenso lo convirtió en un aliado tanto para equilibrar el hogar como para aportar calma y bienestar emocional.

Los días más energéticos de octubre para encender Palo Santo y potenciar la prosperidad

Más allá de sus usos tradicionales, el Feng Shui también lo incorpora como herramienta para armonizar los espacios y permitir que el Chi —la energía vital— circule libremente. Según esta disciplina, octubre es un mes especial para prácticas que estimulen el crecimiento económico y la abundancia.

En particular, se recomienda encender Palo Santo durante la fase de luna creciente, ya que simboliza desarrollo, expansión y multiplicación de recursos. En octubre 2025, estos períodos serán del 1 al 6 de octubre y del 22 al 31 de octubre, destacándose el 29 de octubre como una fecha de gran poder energético.

Además, los especialistas aconsejan hacerlo durante la mañana, momento en que la energía del día comienza a desplegarse. De este modo, la intención de abrir caminos hacia nuevas oportunidades se potencia, favoreciendo la estabilidad financiera y la prosperidad en la vida cotidiana