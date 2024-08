Signo por signo, predicciones del horóscopo chino para el fin de semana del 16 al 18 de agosto 2024

Seguimos transitando un agosto 2024 movido para todos los signos, por lo que las predicciones del horóscopo chino pueden volverse una herramienta clave para saber qué te depara el destino este fin de semana. Te lo contamos a continuación.

Signo por signo, las predicciones del horóscopo chino para el fin de semana del 16 al 18 de agosto 2024

1. RATA

Tienen por delante días en que las cosas pueden verse un poco negativas, pero todo avanzará en la medida en que necesiten. Podrán conseguir aquello que hace tiempo desean para ustedes.

2. BUFALO

El tiempo avanza muy rápido, sobre todo cuando comenzamos a superar ciertas partes de nuestra vida. Si olvidamos las lecciones que aprendemos a diario, no podremos caminar hacia el futuro.

3. TIGRE

Es momento de hacer algo por ustedes y las personas que más quieren. Cuando realmente aprecian a alguien, se encuentran a su lado y buscan la forma de estar con ellos físicamente.

4. CONEJO

Si piensan en algo mejor para sus vidas, este fin de semana puede ser considerado como un éxito porque habrá sorpresas agradables. Hay mucho más para ustedes, a medida que avancen.

5. DRAGÓN

Tienen la capacidad de ver todo por lo que es y por lo que están tratando de lograr, vayan a paso sostenido para dar un salto más allá dentro de sus propias necesidades.

6. SERPIENTE

Si no empiezan a sonreír, no tendrán opción de ver lo que necesitan ahora. Es buen momento para darse cuenta de los pasos a seguir, y elegir cambiar las situaciones que no les gustan.

7. CABALLO

Estarán muy contentos este fin de semana, siempre hay un buen motivo para sonreír. Las oportunidades que no llegan están a punto de habilitarse.

8. CABRA

Estos días recordarán el pasado, pero el presente los traerá enseguida de vuelta a sus pies porque las cosas se pondrán muy interesantes. Podrían tener más entretenimiento que en otros momentos.

9. MONO

Sus almas necesitan un descanso de los problemas. Tendrán que llamar la atención de aquello que creen totalmente posible para ustedes, ya que siempre pueden obtener más.

10. GALLO

Van a estar quemando muchas etapas este fin de semana. Necesitan que los escuchen un poco más, sobre todo en temas que los tienen preocupados.

11. PERRO

Si de verdad están disponiendo de un buen camino frente a ustedes, pueden tener la certeza de que la vida avanza a pasos agigantados. Decídanlo.

12. CHANCHO

Deberán tomar cartas en el asunto en eso que les lleva molestando bastante tiempo. Hay mucho por lo que tienen que luchar ahora mismo. Algo bueno se avizora.