¿Te animás? Tres rituales para empezar este Año Nuevo con éxito

La llegada de un nuevo año nos dispone a realizar diversas prácticas rituales para atraer buena energía, buenos deseos y el éxito a nuestras vidas durante los próximos doce meses por estrenar. Siempre es bueno, también, agradecer las enseñanzas que deja el ciclo que se cierra este domingo 31 de diciembre.

En este contexto, la terapeuta holística roquense Gabriela Casanova compartió algunas actividades que se pueden realizar individualmente o en familia para que las energías mejoren de cara al año nuevo por delante, pero con la condición de realizarlas antes de recibir el nuevo período.

Las claves para cumplir los deseos es comunicarlos al universo desde los sentimientos de agradecimiento y merecimiento, que activarán las claves para que ellos se cumplan con el correr de las semanas. Y si algo no sucede, siempre se puede volver a intencionar para que llegue a su debido tiempo o durante el próximo ciclo.

Por eso, te recomendamos que agarres lápiz y papel y sigas paso a paso los siguientes rituales para que el año 2024 llegue con prosperidad y nuevas energías, rodeado de buenas noticias.

Tres rituales para recibir el año nuevo

1. Antes de recibir el año nuevo, siempre es recomendable limpiar bien la casa. Eso significa tirar lo que ya no sirve, regalar lo que ya no se usa, o también vender todo aquello que pueda tener más vida útil pero ya no con nosotros.

Sostener esos elementos implica detener el flujo de energía y obstaculiza la renovación. Así que, a tomar ese desafío.

2. En un recipiente, poner hojas de laurel, granos enteros de café, ramas de canela y por último un poquito de yagra. Es que el laurel atrae buena energía y ahuyenta los malos espíritus; el café atrae dinero; la canela atrae la prosperidad y abre caminos; y la yagra es una resina hindú que también atrae dinero y destraba negocios.

Este preparado se pone debajo del árbol navideño, antes de que arranque el año nuevo, y cuando el árbol se desarma, el 6 de enero, los elementos se desechan sobre la tierra.

3. Escribir los deseos. Otra posibilidad es manifestar lo que deseamos lograr el año próximo a través de papelitos; en ellos, escribimos en familia lo que queremos anteponiendo los verbos «merezco y agradezco», con la solicitud bien detallada. Una vez que tenemos anotadas todas las cosas que anhelamos para el nuevo período, guardamos esos papelitos en un sobre, en un lugar que nos importe mucho o que tenga un significado especial para nosotros.

Para el próximo 30 de diciembre, lo abrimos y observamos qué se cumplió y qué aún no llegó. De lo que se manifestó, quemamos el papel; lo que aún no, se mantiene en el sobre para que siga su curso y pueda cumplirse en el año próximo.

¡A cumplir esos deseos!