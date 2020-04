"Hoy la memoria y la lucha por Carlos la hacemos desde casa"

“No abrazar a mis dos hijas creo que es el desafío más fuerte que tengo yo, hoy, 4 de abril de 2020”, aseguró Sandra Rodríguez, compañera del docente Carlos Fuentealba que fue asesinado hace trece años durante la represión policial a una protesta docente, desarrollada sobre la Ruta 22. La cuarentena por coronavirus suspende la posibilidad del encuentro que impone la fecha, tanto el íntimo como el colectivo, pero no frena la historia. “Ojalá después de esta pandemia podamos acceder a lo que tanto nos merecemos: un juicio concreto”, agregó.

El juicio al que se refiere Sandra es el que espera desde 2008, luego de la condena a prisión perpetua del cabo Darío Poblete como autor material del homicidio del maestro. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2019 abrió una puerta para la familia, que aguarda que se investiguen las responsabilidades de los policías que estuvieron en la coordinación del operativo desarrollado en Arroyito, incluido el rol que le cupo al exgobernador, Jorge Sobisch. El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén dejó sin efecto los sobreseimientos que se habían dictado en el legajo (ver aparte).

Fuentealba tenía 41 años cuando fue asesinado. Recibió un disparo efectuado con una pistola lanzagases a corta distancia. Se encontraba en la parte trasera del Fiat 147 que se retiraba de la manifestación, organizada por el sindicato Aten que él integraba. Fue trasladado desde Arroyito hasta el hospital Castro Rendón, ubicado en la ciudad de Neuquén, donde murió.

Ejercía como maestro del Cpem N°69, una escuela secundaria del barrio Cuenca XV, y era técnico químico. Antes había trabajado en la construcción, en una juguera y en el correo.

“Me parece que es muy difícil hacer una referencia al pasado cuando tenes un presente que es tan imponente, ¿no? que interpela nuestras propias vidas: el deseo de tener cerca a la gente que queremos, que queremos abrazar. Esta es una situación tan inesperada, tan abrupta, tan extraordinaria que todos nos tiene muy preocupados, pero a la vez tratando de ser fuertes. Todos priorizamos el cuidado de las personas. Hoy la memoria y la lucha por Carlos la hacemos desde casa”, afirmó Sandra.

Y se permitió pensar en lo que haría Carlos en este contexto: “Yo nunca hablé de Carlos imaginándolo en un presente porque me parece poco real, pero hoy me permito imaginármelo, cómo estaría al lado nuestro y al lado de todos sus compañeros. Carlos antes de su guardapolvo blanco de maestro tuvo su guardapolvo, que conservo yo, de químico. En ese guardapolvo que usan, la cofia y el barbijo que los guardo también. Me costaría mucho tenerlo en casa quieto, estaría haciendo alcohol en gel o preparando bolsas de comida para llevarle a los chicos a la escuela. Creía puntualmente en la gente y creía que se podían revertir situaciones de desigualdad social”.

Hoy no habrá actos públicos, por la cuarentena, pero convocan a recordar al maestro. Foto Florencia Salto.

Breve cronología

*El 8 de julio de 2008. El cabo Darío Poblete fue condenado a prisión perpetua como autor del asesinato de Fuentealba.

*El 7 de marzo de 2019. La Corte Suprema le ordenó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén dictar una nueva sentencia en la causa “Fuentealba II”, que involucra a quienes dirigieron el operativo represivo.

*El 15 de agosto de 2019. El TSJ dejó sin efecto los 15 sobreseimientos dictados en la causa e indicó que sigue vigente la acción penal. El legajo continúa abierto.