Hubo más de 100 llamados por Coronavirus en Viedma

Durante el tercer parte que la Provincia realizó esta tarde, se informó que hubo más de 107 llamados tras la confirmación del primer caso de Coronavirus en Río Negro.

De ese total de llamados, el 80% pertenecen a personas de la capital rionegrina, según informó el ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib.

A su vez, unas 15 personas que se comunicaron presentaron síntomas y si bien algunos se presentaron en el hospital Zatti, todos son atendidos en sus hogares.

El ministro informó sobre un caso de una docente con síntomas pero después de que fue evaluada "no se tomó como caso sospechoso pero se seguirá evaluando".

Con respecto a la paciente que dio positivo de Coronavirus, sigue internada y a la espera de la orden del Malbran "para hacerle otro hisopado y analizar su estado para determinar si ya no tiene el virus", afirmó el máximo funcionario provincial que aclaró que "hasta que no tengamos esa información no podemos darle el alta".

Por otra parte, aseguró que se siguen evacuando las dudas con respecto a cada caso en particular, "sobre todo en los padres, niños y aquellas personas que trabajan en la Gaia", la escuela que se encuentra cerrada por 14 días debido a la detección del Coronavirus en una de sus docentes.

El dato favorable a todo esta situación, según relato Zgaib, es que "todos los que trabajan en esa escuela están aislados y no hay ningún niño o docente con síntomas".