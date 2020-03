Coronavirus en Viedma: por precaución hay 500 alumnos sin clases

El caso de coronavirus obligó a las autoridades educativas a suspender en forma preventiva las clases por 14 días en el colegio privado Gaia para casi medio millar de alumnos. Es que una docente -de 32 años- que presta servicios en ese establecimiento educativo dio positivo tras regresar de un viaje por Dubai, India y España.

Por otra parte el Poder Judicial y la Universidad Nacional de Río Negro dieron a conocer medidas para quienes hayan tenido "contacto directo" con la paciente viedmense y, entre otras acciones, desde las 9 habrá una reunión en el Ministerio de Salud con la participación de funcionarios de distintas carteras y dirigentes de gremios provinciales.

La suspensión de clases se decidió debido a que la paciente desempeña allí sus actividades, razón por la cual se determinó a través de la cartera educativa postergar las actividades escolares.

En tanto, se recomendó a la comunidad educativa de ese colegio extremar las medidas de prevención.

El ministerio de Salud indicó que los integrantes de la comunidad educativa de la citada escuela (padres, alumnos, docentes y personal de apoyo) que tengan fiebre o síntomas como tos, dolores musculares, goteo nasal, dificultad para respirar), comunicarse al 911 para una rápida atención en una línea especial y evacuación de dudas; y atención en el caso que sea necesario.

Se recomienda el aislamiento preventivo social (evitar ir a lugares concurridos) por 14 días en los hogares de los alumnos y padres que tuvieron contacto con la paciente.

Medidas similares se tomaron desde el Poder Judicial de la provincia, atendiendo que muchos padres de los alumnos que concurren al establecimiento educativo privado provienen de ese poder.

A través de un comunicado se indicó que "el Poder Judicial continuará en permanente contacto con las autoridades sanitarias para el estrecho cumplimiento de los protocolos que indiquen los profesionales de Salud Pública".

También el rectorado de la Universidad Nacional de Río Negro tomó medidas al respecto y mediante una resolución dispuso "reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias: lavado de manos frecuente con agua y jabón; cubrirse la nariz y la boca con el pliegue-codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar; usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados; ventilar los ambientes; y limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia”.

Además determina que: "En el caso de estudiantes y personal docente y no docente que regresen de viajes desde áreas con circulación y transmisión de coronavirus, a la fecha los siguientes países: China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania -y los que indicare en un futuro el Ministerio de Salud-, aunque no presenten síntomas, deberán permanecer en el domicilio sin concurrir a la Universidad, así como evitar el contacto social por 14 días".

Entre las medidas, la UNRN resolvió además: "Suspender los viajes al exterior con destino intermedio o final a los países indicados en el artículo 1° de la presente Resolución y a los que indicare el Ministerio de Salud, por cualquier concepto vinculado al quehacer laboral de los/las docentes y no docentes, sea en carácter de comisión de servicios, asistencia a congresos, seminarios, movilidad de docentes y no docentes, etc. Igual criterio regirá para la movilidad de estudiantes de grado y posgrado".