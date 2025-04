Cierran las urnas en Ecuador: comienza el conteo en el balotaje entre Daniel Noboa y Luisa González

Los ecuatorianos acudieron a las urnas este domingo en una jornada de balotaje que transcurrió en relativa calma, para elegir entre dos modelos de país: la continuidad de las políticas de mano dura impulsadas por el actual presidente y candidato Daniel Noboa, quien busca un nuevo mandato de cuatro años, o un giro hacia la izquierda representado por Luisa González.

A fines de 2023, cuando Noboa era aún casi un desconocido político, la pugna electoral se inclinó a favor del empresario millonario y lo convirtió, a sus 35 años, en unos de los mandatarios más jóvenes del país. Esta vez, ambos llegan a la votación del domingo muy igualados.

En la primera vuelta de febrero, quedaron prácticamente en empate técnico que los dejó con unos 17.000 votos de diferencia.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, informó al cierre de urnas que un 83,76% de los electores había ejercido su derecho al voto. Y estimó que alrededor de las 6:00 de la tarde, una hora después del fin de la votación, comenzarían a llegar los primeros resultados.

En el segundo reporte del día, las autoridades detallaron además que había hasta el momento 634 detenidos por diferentes infracciones y que habían sido incautadas 56 armas de fuego. Hay más de 100.000 uniformados desplegados en todo el país.

En un primer reporte, Atamaint había indicado que aunque la jornada transcurría en calma ya había “varias novedades registradas”.

Precisó que fueron detenidos varios infractores, entre ellos integrantes de juntas de votos, por la entrega del doble de papeletas. En otros casos se denunció la existencia de papeletas falsas ya marcadas. También se identificó a 17 personas que tomaron fotografías a los sufragios, lo que está prohibido por ley, y que se exponen a una multa hasta de 30.000 dólares.

Elecciones en Ecuador: qué dicen las últimas encuestas

Las últimas encuestas autorizadas a difundirse pocos días antes del domingo replicaron un posible empate técnico, con lo que es probable que Noboa y González, de la Revolución Ciudadana —propuesta por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) se disputen voto a voto la presidencia.

“Ecuador está polarizado, lo que es una muestra de rechazo al pasado, pero también a las políticas recientes del gobierno de Noboa», dijo el analista Oswaldo Landázuri, quien argumentó que “esos gobiernos no han sabido canalizar los esfuerzos ciudadanos en obras” y que han aumentado el desempleo y la pobreza.

En declaraciones a The Associated Press, añadió que se espera un resultado muy reñido “lo que podría convertirse en un gran problema para el país en caso de que uno de los dos no reconozca” al otro como ganador.

Atamaint dijo que “la autoridad electoral proclamará los resultados definitivos hasta que el último voto sea contado” y pidió a la ciudadanía esperar con calma a que el escrutinio termine.

Por su parte el ministro de Gobierno, José de la Gasca, convocó a que cuando lleguen los resultados «sea cual sea el desenlace… asumamos esto con madurez” e hizo un llamado a las organizaciones políticas a aceptar “lo que el pueblo decida”.

“Mi voto está claro, yo quiero seguir viviendo en libertad», dijo la jubilada Irene Valdez, quien confirmó que había votado por Noboa.

Noboa aspira a su reelección en Ecuador

Noboa aspira a su reelección para poder gobernar por un mandato completo de cuatro años en el que poder desplegar su política de mano dura contra la acción del crimen organizado que ha azotado a Ecuador en los últimos cuatro años. Gobernó poco más de año y medio para concluir el periodo de su predecesor Guillermo Lasso (2021-2023), quien disolvió la Asamblea de forma anticipada y acortó así su propio mandato.

Noboa se acercó al recinto electoral en la ciudad de Guayaquil acompañado de su esposa y sus tres hijos, dos de los cuales estaban junto a él cuando marcó el voto y lo depositó en la urna. No hizo declaraciones a la prensa.

El candidato y mandatario de 37 años lleva por bandera haber reducido los asesinatos en 2024 a 6.987, después del récord de 8.248 muertes violentas registrado en 2023. Pero inició este año con un nuevo repunte de crímenes que supera los números de los primeros meses de hace dos años. Poco más de un mes antes del balotaje hubo una masacre con 22 víctimas en Guayaquil, una de las ciudades más violentas del país.

Por su parte, González se presenta como la carta que devolvería a la izquierda al poder. Llega apadrinada por Correa, que gobernó por una década con amplio respaldo popular aunque dejó su administración en un amplio ambiente de polarización social entre sus seguidores y detractores.

La abogada de 47 años ha enfatizado su campaña en lanzar mensajes contra la división de la población y en apaciguar el tono de mano dura de Noboa. Y ha insistido en que será ella —en respuesta a quienes cuestionan que Correa esté detrás de su candidatura— quien conduzca las riendas del país en caso de ganar.

Caminando por las calles de la localidad de Canuto, una población de la provincia costera de Manabí en la que creció, y acompañada de sus simpatizantes que gritaban “Luisa es pueblo”, la candidata de Revolución Ciudadana llegó al recinto donde ejerció su derecho al voto.

“Nos hemos unido todos para reescribir la historia de Ecuador”, afirmó al tiempo que dijo que está lista para defender la democracia y cuestionó el estado de excepción que declaró la víspera Noboa en nueve zonas del país. González denunció, además, que recibió informes de la fuerza pública sobre intentos para “sembrar actas marcadas» con su nombre, con lo que se buscaría posicionar una idea de “fraude”.

González promete devolver la paz, la seguridad y la inversión social para superar la crisis en la que, asegura, el actual gobierno ha sumido a la nación andina.

El gobierno ecuatoriano también dispuso el viernes el cierre de fronteras para el ingreso de ciudadanos extranjeros desde Colombia y Perú, pero no para las mercancías. La medida regirá hasta la medianoche del lunes.

El jefe de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, Heraldo Muñoz, destacó la importancia de garantizar el control electoral “particularmente en los lugares donde hay estado de excepción e incluso toque de queda”. Envió una carta al Consejo Nacional Electoral y a los ministerios correspondientes para que “el momento del escrutinio, el despliegue del control electoral pueda funcionar con normalidad”.

La restricción de movilidad por toque de queda entre las 10:00 de la noche y las 05:00 de la mañana en algunas ciudades del país donde rige el estado de excepción, lo que podría dificultar el traslado de los delegados de los movimientos de ambos candidatos que acompañan el control político.

“Creo que Luisa va a cambiar las cosas porque Noboa ha sido muy autoritario y mucha gente quebró con los apagones”, dijo Martín Constante, un universitario de 19 años. Sostuvo que “hacen falta muchos cambios en nuestro país”.

Un total de 13,73 millones de ecuatorianos están habilitados para votar y de éstos, más de 456.000 se encuentran en el exterior.

Las urnas cerrarán a las 5:00 de la tarde (2200 GMT) y unas 41.000 juntas receptoras de votos han sido habilitadas en todo el país.

El voto es obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 64 años y optativo para los adolescentes de entre 16 y 17 años y los adultos mayores de 65.