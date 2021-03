Impuestazo, un asalto legal

Creo que la calificación de asalto legal es la definición que corresponde al excesivo aumento que, tanto a nivel provincial como municipal, ha impuesto el gobierno de JSRN, cuyo porcentaje nada tiene que ver con el aumento asignado a los empleados de la administración pública.

Por el contrario, hace que la inflación achique aún más el poder adquisitivo de quienes son un engranaje importantísimo de la administración. Este accionar gubernamental, nos demuestra un poder político ávido de dinero, pero sólo para satisfacer sus necesidades personales, ya que no se avizoran obras importantes, ni provinciales ni municipales.

En el gobierno municipal de JSRN de esta ciudad, pareciera que la codicia no tiene límites. Históricamente, cuando el pago de un impuesto vencía en día feriado, se abonaba el día hábil siguiente, sin que el contribuyente tuviera que abonar ningún recargo. Sin embargo, una boleta que vencía el 14 de febrero -domingo-, lunes y martes feriado de carnaval (?) voy a abonarla el miércoles 17, fui atendido por quien estaba en la caja n° 2, y para mi sorpresa me cobró un recargo por intereses por mora.

Al reclamar lo que consideré injusto, me manifestó que “para no pagar recargo tendría que haber abonado antes del vencimiento”. Este atropello, no hace más que alterar el estado de ánimo de quienes queremos cumplir religiosamente con todas nuestras obligaciones.

Alberto Lino Guajardo

DNI 7.567.367



Villa Regina