Impuesto a las fortunas: el gobierno espera a la Corte

La Corte. El presidente del máximo tribunal, Rosenkrantz, habilitó la feria para tratar el planteo y pidió la opinión del procurador Casal.

El presidente Alberto Fernández volvió a respaldar ayer el impuesto “a las grandes fortunas” que impulsan Cristina y Máximo Kirchner. En el kirchnerismo sostienen, sin embargo, que no presentarán el proyecto hasta que no se expida la Corte Suprema sobre la “legitimidad” de que el Congreso sesione de forma “virtual” para sancionar leyes.

Fernández defendió la iniciativa, afirmó que sería por única vez, constitucional y afectaría a un “universo muy chico”. “Estamos hablando de 11.000 personas y a esas personas el Estado les estaría pidiendo un auxilio excepcional”, sostuvo en una entrevista con La Voz del Interior. El mandatario rechazó que se trate de una “doble imposición”, considerando que existe un tributo que grava al patrimonio: “No creo que sea para nada comparable con Bienes Personales, de ningún modo es violatorio en términos constitucionales de ninguna norma”, afirmó.

La semana pasada, la vicepresidenta Cristina Kirchner le pidió, a través de un escrito, un aval a la Corte Suprema para que se pronuncie sobre si el Senado puede sesionar de forma virtual a través de videoconferencia en medio de la cuarentena. El pedido de la ex presidenta tiene por objetivo central poder tratar el impuesto a los grandes patrimonios. La presentación de CFK fue criticada por la oposición, tanto desde Juntos por el Cambio, como desde algunos legisladores federales.

El presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, habilitó la feria judicial para tratar el planteo de Cristina y solicitó al procurador general, Eduardo Casal, para que se pronuncie sobre si la Corte debe tratar el asunto. La definición del procurador no es vinculante para la determinación que tome luego el máximo tribunal. En el entorno de la vicepresidenta descuentan que Casal se pronunciará en contra del pedido.

Desde el Frente de Todos informaron que hasta que no haya definición de la Corte no se presentaría el proyecto en el Congreso. “Es lo más acertado, porque no sirve de nada debatir un proyecto si no se puede sesionar”, dijo ayer a este diario el diputado nacional por Neuquén, Darío Martinez (FdT).

Consultado sobre si el proyecto ya está definido o si se negocia aún dentro del oficialismo y con los “aliados”, como el bloque del lavagnismo, Martínez contestó: “El texto no está cerrado para nada, el consenso depende de la posibilidad de que todos aporten pero hay que ver de qué manera sesionamos para poder hablar de tiempos y números”.

En el oficialismo aseguran que el impuesto sería por única vez y se cobrará con alicuotas “escalonadas”, de forma progresiva, para dividir a los contribuyentes de acuerdo al nivel de los patrimonios.

No alcanzaría, como se especulaba en un principio, a personas jurídicas, según dijo ayer el diputado Carlos Heller al diario Clarín: “Empresas por ahora no. El proyecto está circunscripto a personas que tienen declarados bienes por valores, en pesos, superiores a los 3 millones de dólares. Calculado a dólar oficial”, aseguró.