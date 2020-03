Impulsan beneficio para trabajadoras y madres con siete hijos

La senadora nacional por la provincia de Neuquén Silvia Sapag, y el diputado nacional del Frente de Todos Darío Martínez, adelantaron el contenido de cuatro proyectos de ley que amplían derechos de las mujeres. Las iniciativas las hicieron pública este lunes en ocasión del Día Internacional de las Mujeres.

Uno de los proyectos propone garantizar una licencia anual especial para la realización de estudios preventivos de cáncer de mama y cérvico uterino. Otro es para asegurar que las madres de más de siete hijos que perciban la pensión no contributiva establecida en 1989, sea sin restricciones de ingresos, es decir, que puedan tener un trabajo registrado, y no dejen de percibir la pensión ya que es un derecho.



Los otros dos proyectos plantean que la asignación por maternidad establecida por Leyes 24.714, y 24.716 se considere como remunerativa a los efectos del cálculo de la jubilación y además cuenten con el cálculo del proporcional de vacaciones y aguinaldo.

Tenemos que construir una nueva masculinidad. Los varones tenemos que entender los privilegios que hemos tenido solo por nacer varones. Hay que entender que hay que readecuarlos y que nadie tenga privilegio. Buscamos una sociedad más igualitaria y estas son normas que apuntan a eso. Son granitos de arena, pero sabemos que falta mucho”. Darío Martínez, diputado nacional del Frente de Todos

Sapag aseguró que los proyectos “hacen a un trato más igualitario para las mujeres” y contó que “junto a Darío estuvimos analizando algunas leyes donde se muestra la desigualdad que tenemos con el varón”.

En circunstancias en que están embarazadas, la ley las obliga a tener que tomar una licencia por maternidad y no se les da un trato igualitario, indicó la senadora y porque en ese tiempo que no trabajan, les paga el sueldo Anses y después no se computa para el aguinaldo, ni las vacaciones, ni la jubilación.

Los legisladores propusieron la modificación para que Anses pague anticipadamente esa diferencia y entregue el aguinaldo que corresponde por esos meses por maternidad. También para el cómputo para las vacaciones, para que no se las castigue por estar embarazadas y les den las vacaciones que les hubieran correspondido si hubieran sido un varón.

La legisladora sostuvo que en el caso de las madres de 7 hijos, para recibir la pensión se le pone la imposibilidad de poder trabajar. El proyecto que presentaron quita esa imposibilidad porque "las mujeres aportan mucho a la humanidad, más si una mujer tiene la voluntad de tener siete hijos, tiene que poder recibir la pensión sin que se le prohíba poder trabajar”.

Martínez hizo hincapié en el cálculo del aporte previsional, porque cuando una mujer se toma licencia por maternidad, como es un concepto no remunerativo, no computa para el haber previsional, con lo cual una mujer termina a lo largo de su actividad teniendo menos meses de aportes que si fuese un varón. "Y esa es otra iniquidad más de las tantas que tenemos”, recalcó el diputado.

En relación con el 8 de marzo, el diputado dijo que es un día donde se intenta tomar conciencia de una lucha que es de todos los días, "porque las desigualdades en esta sociedad lamentablemente castigan a las mujeres todos los días”.