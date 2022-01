Incertidumbre en el hospital de Roca tras el anuncio de suspender los hisopados a pacientes con síntomas

A pesar de que la medida no se había oficializado por parte del Ministerio de Salud, desde esta mañana se informaba en el hospital de Roca que ya no se realizarían hisopados a todos los pacientes que asistan al hospital con síntomas de Covid-19. Es que ya no había insumos y según explicaron algunos trabajadores, sólo se estaban realizando los test rápidos.

«Todavía no terminó el día y ya hisopamos a más de 100 personas», explicó un trabajador consultado por este medio quien sobre el mediodía no había recibido instrucciones de suspender los estudios aunque la medida ya se estaba efectivizando a través de algunos médicos del nosocomio.

Luis Morales es uno de los vecinos que recibió la noticia y esta realmente desconcertado. Esta mañana (lunes 10/01) se levantó con fiebre, dolor de garganta y cansancio; síntomas que ya presentaba su esposa desde el domingo.

«Al mediodía no aguanté más y me fui al hospital. Me sorprendí porque me dijeron que por orden del Gobierno no se hisopaba más. Entonces me fui a la guardia a buscar un certificado para presentar en el trabajo y tampoco me lo quisieron dar», dijo el joven de 24 años.

El problema -aclaró- es que no tiene conocimientos médicos por lo que fue el propio dueño de la empresa para la cual presta servicios quien contrato un servicio para que los asista diariamente para evaluar las medidas a tomar en caso de que su cuadro se complique.

«No tenía conocimiento de las medidas. Cuando llegué había una larga fila al rayo del sol. Nadie nos informó sobre la suspensión de los hisopados hasta que llegabas a la capilla», aclaró.

Otro joven -quien pidió reserva de su identidad- fue más afortunado porque él había solicitado turno ayer. «Me van a hisopar por eso, pero me dijeron que ya no lo estaban haciendo», aclaró mientras se dirigía al consultorio.

Todos positivos

Personal hospitalario comentó que el virus ya está instalado en todos lados y hay pacientes con o sin síntomas que asisten al hospital que dan positivo. «De diez pacientes, ocho dan positivo. Incluso tenemos algunos que vienen porque tienen una cirugía programada y no presentan síntomas pero igualmente dan positivos», aclaró la trabajadora quien pasadas las 12:30 todavía desconocía los alcances de la medida.

Cabe recordar que hace unas horas se confirmó que Río Negro dejará de testear en sus hospitales a las personas con síntomas leves de coronavirus y a quienes sean considerados contactos estrechos. Los hisopados se realizarán sólo a los mayores de 60 años, a quienes formen parte de los grupos de riesgo y a quienes se presenten con cuadros moderados, graves o que impongan la internación.

La información publicada por RIO NEGRO fue confirmada pasadas las 14 por el Ministerio de Salud, a través de su página oficial.