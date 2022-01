Río Negro deja de testear a personas con síntomas leves y a los contactos estrechos

Río Negro dejará de testear en sus hospitales a las personas con síntomas leves de coronavirus y a quienes sean considerados contactos estrechos. Los hisopados se realizarán sólo a los mayores de 60 años, a quienes formen parte de los grupos de riesgo y a quienes se presenten con cuadros moderados, graves o que impongan la internación.

La decisión fue confirmada hace instantes por autoridades del gobierno a RÍO NEGRO, luego de que empezaran a circular dos cuadros que explican a los planteles de Salud cómo deberán actuar en adelante ante la nueva ola de contagios.

La nueva guía para el abordaje de cada situación tiene su punto de partida en la definición de los síntomas del covid-19. Fiebre de 37,5 o más, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea/vómitos, rinitis/congestión nasal, pérdida de gusto u olfato serán los indicadores para considerar que se está ante un caso sospechoso.

Una vez certificados uno o más de esos indicadores, el siguiente paso será verificar la edad y los antecedentes médicos del paciente, reservando sólo para los tres grupos mencionados la posibilidad de acceder a un testeo. Dentro de este punto, la información oficial detalla que “síntoma moderado o grave o criterio de internación” significa cuando la persona llega a un centro de salud con dificultad respiratoria, cianosis o dolor de pecho.

Si no es mayor de 60 años, no forma parte de un grupo de riesgo o no tiene síntomas moderados o graves, la recomendación de los médicos será el autoaislamiento, por un período de tiempo que variará de acuerdo al esquema de vacunación que tenga el paciente.

Serán siete días para las personas con dos dosis y 10 días para quienes no estén vacunados o tengan el esquema incompleto.

Para los contactos estrechos, la indicación se mantendrá en un criterio que ya se aplica: no testear si no aparecen síntomas de la enfermedad.

Las medidas -que el Ministerio de Salud de la provincia oficializará durante las próximas horas- fueron elaboradas sobre la base de un documento oficial de Nación, que se difundió el jueves pasado a las provincias.

Allí se indica que “ante la situación epidemiológica actual, de alta circulación viral, se adaptan las recomendaciones de estudio y confirmación de casos, de manera análoga a las que se implementan en situaciones de otros brotes o epidemias. En este contexto se realza la importancia de la confirmación de casos por criterios clínicos y epidemiológicos y de la optimización del uso de recursos”.

También se aclara que “las presentes son medidas transitorias y sujetas a modificación conforme a los distintos escenarios epidemiológicos”.

Para quienes se autoaislen y presenten síntomas compatibles con covid-19, hayan tenido contacto estrecho con un caso confirmado, sean menores de 60 años y no presente factores de riesgo, se definió que deberán “autoreportarse a través de la app Cuidar”.

“Para ello deberá realizar el autodiagnóstico indicando los síntomas. Si la persona indica que presenta síntomas compatibles y haber tenido contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19 dentro de los 10 días del comienzo de los síntomas, la aplicación se bloqueará y el caso se enviará al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud con la clasificación Caso confirmado por criterio clìnico-epidemiològico por auto reporte (CUIDAR)”, puntualiza el documento oficial.

El cuadro que elaboró el Ministerio de Salud de Río Negro para la actuación de sus equipos ante casos sospechosos.