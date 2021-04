Increíble pero real: Google perdió el dominio en Argentina y se cayó el buscador local

El sitio Google Argentina se cayó el miércoles por la noche y el dominio del buscador apareció durante una hora en manos de un joven que aseguró haberlo registrado a su nombre en la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet.

El buscador local de Google no funcionó durante varias horas. Al parecer al gigante tecnológico se le venció el dominio y un internauta lo compró por solo 500 pesos. "No se puede acceder a este sitio web". Con ese mensaje, tan típico cuando te olvidaste de renovar el dominio en su sitio o cuando no tenés internet, quedó registrado el insólito hecho.

Muchos dudaban, incluso, si cuando entraban a Google lo hacían a la versión global o a una local, la “com.ar”. Sucede que la página hace un redirect y cuando se entra a “Google.com”, por IP, redirecciona a la versión del país en el que se encuentra el usuario.

Según figura en Network Information Center Argentina (NIC), Nicolás David Kuroña registró el dominio a su nombre y, de acuerdo a sus propios testimonios en redes sociales, el joven no tiene ningún vínculo con la empresa sino que se habría dado cuenta de la falla de la compañía y obtuvo así el dominio google.com.ar.

Quiero aclarar que entre a https://t.co/XtzUy8WL36 vi el nombre de https://t.co/cK20BdyuxB disponible y lo compre legalmente como corresponde! — Nicolas Kuroña (@Argentop) April 22, 2021

"Se venció el dominio, estaba disponible para comprarlo. Es todo legal", escribió un usuario con ese nombre (@Argentop) en Twitter. Ante las preguntas de otros tuiteros, explicó: "Entré a http://nic.ar, vi que estaba disponible el nombre de http://google.com.ar y lo compré".

"Después de horas de incertidumbre, con denuncias y hasta memes en las redes sociales, en la aplicación NIC Argentina el dominio volvió a aparecer como propiedad del gigante tecnológico, Google, Inc., con vencimiento el 8 de junio de 2021", informó Página 12. El inconveniente ya está solucionado pero duró hasta pasada la medianoche. Hasta el momento la empresa no brindó información oficial sobre lo que sucedió.