Independiente de Neuquén, historia y presente en el básquet nacional

En la historia del deporte regional, Independiente de Neuquén fue referencia a través del básquet en décadas pasadas. Los años en Liga Nacional y TNA asi lo demuestran.

Pero no se vive de la historia y en los últimos años el Rojo ha tomado al Federal, la tercera categoría, para llevar adelante un interesante proceso que incluye tanto a los jugadores como al cuerpo técnico.

La palabra proyecto es muy difícil de llevar a cabo en Argentina, no solo en el deporte. Entre la incertidumbre económica, el exitismo y la falta de concepto, no sobran los ejemplos. Pero si hay un grupo de trabajo que ha sido coherente, más allá de los resultados, es el que comanda los destinos del básquet en Independiente.

Siguiendo esa línea, la decisión de continuar en el Federal de básquet con mayoría de jugadores del club y de la zona, dándole horas de vuelo a un cuerpo técnico con referentes de la institución, reafirma las ideas de los dirigentes.

Luis Osés, uno de los referentes de la directiva, lo marca en sus palabras. ''El Proyecto en marcha de hace unos 5 o 6 años, con un norte de que algún día todos los jugadores y cuerpo técnico sea 100 % Rojo, sigue dando sus pasos''. En este sentido los más jóvenes tienen un espacio para proyectarse.

La presencia de dos experimentados bases como Luciano Alonso y Leandro Lauro en el cuerpo técnico, le aporta calidad y pertenencia al cuerpo técnico. Por su parte, Marcelo Remolina encara una nueva temporada como entrenador en jefe, pero dirigió 10 años formativas antes de saltar al primer equipo.

''El desafío principal es adaptarnos a no entrenar doble turno y al nuevo horario que tenemos. Esto implica respetar el horario laboral de los chicos. Va a ser un torneo atípico de cuatro meses y no queríamos cortarle el trabajo a ninguno porque no sabemos qué nos puede llegar a deparar este contexto el mes que viene'', comenta Remolina, en diálogo con Río Negro, pasada la medianoche, a la hora en la que finaliza el entrenamiento.

''Los veo bien. Ya veníamos trabajando durante la cuarentena por zoom y después entrenamos personalizado. Dentro de lo posible estuvimos en contacto y los veo con ganas de volver. Respecto al juego, vamos a ver cómo llegamos físicamente. La idea es jugar a muchas posesiones en ataque. En defensa la idea es ser intenso con una presión lo más arriba posible'', agrega el entrenador.

Las fichas U23 y juveniles pertenecen casi todas a jugadores surgidos de la cantera desde muy chicos. Mayores como Juan Levrino (capitán) o Pablo Almendra están identificados con el club. Además, el Rojo optó por jugadores regionales como la continuidad de Paolo Casale y el refuerzo del base Lucas Romera. Lucas Villanueva es el otro ''de afuera'', pero ya jugó en el club la temporada pasada y es uno más de la casa.

El valor de la continuidad del proceso es mayor si se pone en perspectiva de pandemia. Los condicionamientos económicos son cada vez más determinantes en lo deportivo. Eso obligó a cambiar los turnos de entrenamientos y conformar el plantel con un presupuesto más austero.

Pero Independiente tiene claro de donde viene y para dónde va. Con la espalda que le da la historia y los ojos puestos en el futuro, afrontará otro Federal en la división Patagónica, donde ya están confirmados Centenario, Petrolero, Pérfora, All Boys de Santa Rosa, Ferro de Pico y Juventud Unida de Alpachiri.

El certamen comenzaría entre la última semana de febrero y la primera de marzo.