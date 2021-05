Inocentes muertes por Covid

BARILOCHE

Hoy me avisan que acaba de morir mi amiga médica Miriam Barreneche por Covid, para todos nuestra Michi… Un ser de luz, si los hay, que como médica se preocupaba de sus pacientes a la antigua… o sea brindando amor y preocupación, además de medicamentos y tratamientos.



Michi fue traicionada por el sistema de medios y políticos que se dedicaron a denostar y poner en duda a las vacunas, Michi siendo una persona con comorbilidades, no se quiso vacunar. Le tenía “desconfianza” y era médica. Pero le habían metido en la cabeza todas las imbecilidades, por supuesto ninguna de ellas inocentes, ya que ¡sería muy infantil pensar que cuando se dice que una vacuna te envenena y se hace una denuncia por parte de una ex diputada es algo que no ha sido pensado! La pelea de los laboratorios por meternos “su vacuna” y denostar a las otras, tuvo y tiene responsables de carne y hueso, tanto en la política como en el periodismo.



Pero aun con toda una campaña de desprestigio a algunas vacunas, y luego al plan de vacunación, y luego de todo lo que fuera una indicación de las autoridades sanitarias y políticas nacionales y provinciales, luego de todo eso, se ha hecho un censo que dice que solo el 2% de la población en Argentina hoy descree de las vacunas. Pero hace unos meses llegaron a capturar al 30% de la población y Michi estaba entre ellos.



“Con más muertos mejor”. Así se desprestigia el gobierno nacional y, como estamos en épocas electorales, nada mejor que “más muertos”. Ese trabajo también lo vienen haciendo, y con mucho éxito, desde espacios políticos y periodísticos… Y hoy se me llevó a una amiga.

Métanse las elecciones donde no les llegue el sol. Son unos asesinos con corbata y con pollera. Se llevan con sus acciones vidas de argentinos todos los días. Militan la muerte, y de mi parte tienen y tendrán el repudio permanente, porque estoy viendo y sintiendo que la involución del hombre por el Dios Dinero y el Dios Poder los hace mucho más miserables aún.



Michi fue una víctima inocente más de estos partidos políticos, periodistas y medios crápulas que se prestan a generar noticias falsas y campañas de desprestigio. Lo único que por ahora puede salvarnos en esta Pandemia es el cuidado personal y una vacuna.



Que se mueran los que se tengan que morir, dijo allá por marzo de 2020 un impresentable de la política. La paz que le deseo a Michi, es el infierno que le deseo a los que le metieron en la cabeza las dudas sobre las vacunas y su cuidado.



Jorge L. Fernández Avello

DNI 12.862.056