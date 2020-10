Insisto con el barbijo

Después de informarme por los medios de comunicación y comprobar que la ola de contagios del coronavirus va en aumento en el mundo, me da muestra que es evidente la falta de prevención y deben buscar los gobiernos soluciones urgentes. Porque hay demasiados contagios, y creo que se producen por mayoría a través del aire, por eso pienso que, si bien se tiene en cuenta, se debe prestar mucho más atención a los barbijos, casi diría yo como si fuese una vacuna; nada de tapabocas caseros. Primero se debe analizar cuál es la tela que retiene los virus y a partir de ahí diseñar un barbijo que no tenga fugas; luego el gobierno puede distribuirlo en la población en forma masiva. Así se podría prevenir mejor, porque nos podemos dar cuenta de que muchos barbijos caseros presentan fugas y liberan virus. Nada de cosas que filtran mal, que se testee cuál es el formato ideal en el rostro para un calce correcto con telas que filtren bien el aire, y sin pérdidas, porque actualmente está a la vista que muchos barbijos fallan porque tienen fugas, provocando contagios a través del aire. Me parece que ahí se origina la principal transmisión, por eso pienso que sería de gran ayuda para la población mundial un barbijo de buen diseño, sin improvisaciones. Esto es demasiado serio. Una vez más, creo que con un buen tapaboca bien confeccionado reduciría mucho los contagios.

Horacio C E Marcote

DNI 11.233.956



Neuquén