Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en Washington y afianza el acuerdo con el FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro clave con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en Washington, tras el anuncio del acuerdo técnico que habilita un desembolso de US$1.000 millones para la Argentina.

La reunión, que se extendió por poco más de una hora, se desarrolló en las oficinas del organismo y sirvió para repasar la situación macroeconómica del país, así como el impacto global de la tregua en Medio Oriente impulsada por Donald Trump en el conflicto con Irán.

“Fue una reunión muy agradable porque hay una relación de confianza. Está súper impresionada con los logros”, afirmó Caputo al término del encuentro.

Apoyo al programa económico

Del encuentro también participaron el viceministro José Luis Daza, el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.

Tras la reunión, Georgieva destacó en redes sociales el rumbo económico del país: “Excelente reunión con el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Bausili, sobre la sólida implementación de políticas en Argentina. Esperamos seguir apoyando las reformas para afianzar la estabilidad e impulsar el crecimiento”.

El respaldo del FMI se da en un contexto de sintonía política y técnica entre ambas partes, luego de alcanzarse el Staff Level Agreement que será sometido a aprobación del directorio del organismo en las próximas semanas.

Contexto internacional y próximos pasos

Durante las Reuniones de Primavera, la titular del FMI también manifestó preocupación por los efectos económicos de la guerra en Medio Oriente, especialmente por el impacto del conflicto en el precio de la energía tras las tensiones en el estrecho de Ormuz.

En este escenario, el Gobierno argentino busca consolidar su programa económico y garantizar financiamiento externo para fortalecer las reservas del Banco Central y afrontar los próximos vencimientos de deuda.

Si el directorio del FMI aprueba formalmente la revisión del acuerdo, el desembolso de US$1.000 millones se concretaría en mayo, reforzando la posición financiera del país.