Intentan frenar la llegada de turistas a la cordillera de Neuquén

las ciudades cordilleranas buscan no repetir la postal que se registró el último finde en Monte Hermoso, donde se formó una larga fila de autos intentando ingresar. (FOTO: Patricio Rodríguez)

La expansión de la pandemia del coronavirus (Covid-19) demandó que los gobiernos nacional y provincial tome medidas para evitar su propagación, tales como evitar salir de las casas e incentivar el autoaislamiento, implementando el “trabajo en casa” y otorgando licencia a los grupos de riesgo. Sin embargo, muchos confunden no ir a trabajar con estar de vacaciones y este lunes Monte Hermoso amaneció con la llegada de miles de turistas que se refugiaron del virus en sus playas.



Ante un nuevo fin de semana largo que se acerca, la provincia de Neuquén tomó ciertos recaudos para evitar que los neuquinos se movilicen hacia los principales centros turísticos de la cordillera. Desde el Ministerio de Ciudadanía instaron a que se cierren los centros de recreación, para motivar que las personas “se queden en sus casas”.



El ministro Ricardo Corradi Diez, destacó la reacción de la municipalidad de San Martín de los Andes y de Villa la Angostura que adhirieron a la medida y cerrarán las áreas de esparcimiento.



Villa Pehuenia Moquehue también se sumaron a la medida y recomendaron “no canceles tu viaje, reprogramalo. Colaboremos entre todos para cuidarnos”.



“Hay que hacer acuerdos para evitar la afluencia de los turistas en esas localidades”, enfatizó. Remarcó que lo dispuesto desde los organismos gubernamentales no es para “estar de vacaciones”, sino para proteger a los ciudadanos de la “propagación del virus, que viene por la vida de los neuquinos”.



El ministro insistió en que en estos momentos no hay “medidas exageradas” y subrayó que los recaudos que se están tomando “son para no lamentar mayores pérdidas a futuro”. Agregó que hoy el principal objetivo es “el resguardo de la vida”.



Hasta ayer no hay casos confirmados de coronavirus en la provincia de Neuquén, por lo que Corradi Diez resaltó que están a tiempo de tomar las disposiciones necesarias para minimizar la curva de contagio. Citó al gobernador Omar Gutiérrez y dijo que pese a que se trabajó en concordancia con Nación, tomarán medidas más drásticas para “proteger a los neuquinos y las neuquinas” si es necesario.



Sin embargo, reconoció que ello conlleva un costo económico. El ministro indicó que los municipios turísticos pueden tener “problemas terribles” por la desmotivación del turismo, al igual que la Provincia.



“Lo importante ahora es preservar la salud de la población”, remarcó y señaló que luego se sortearán las consecuencias económicas “entre todos los neuquinos”.



Corradi Diez insistió en que la gente se quede en sus casas por los próximos 14 días y evite viajar durante el fin de semana largo. Advirtió que incumplir con las medidas de seguridad dispuestas por los organismos gubernamentales puede perjudicar a los más vulnerables. “En una pandemia uno termina afectando sin querer, a los principales grupos de riesgo”, subrayó.

“Lo importante ahora es preservar la salud de la población. Luego se sortearán las consecuencias económicas”. Ricardo Corradi Diez es el ministro de Ciudadanía de la provincia.

Intensificarán los controles de tránsito en la ruta 22

Aunque se recomiende permanecer en los hogares, muchos desoyen las indicaciones de los organismos de aplicación y continúan con sus proyectos, incluidos los viajes recreativos. Por eso, pese a que “se espera que haya poca circulación de vehículos” en las rutas que conectan con la cordillera neuquina, desde la Dirección de Tránsito de Neuquén informaron que se realizará un operativo similar al del último fin de semana largo de febrero, pero “intensificado”.

El comisario Carlos Alarcón aseveró que dispondrán “el doble” de móviles en el ensanchamiento de la ruta Nacional 22, en el tramo que conecta Plottier con Arroyito, ya que el feriado pasado muchos conductores transitaban por la obra inconclusa, que no tiene habilitación, para sortear las largas filas de autos que se conglomeraron durante el viaje de regreso. Además, informó que en Senillosa se trabajará en un operativo de “retroalimentación en el cuello de botella”, para que la circulación sea más “ágil”.

El director de Tránsito aclaró que la implementación de los controles se irá evaluando durante el viernes y la mañana del sábado, de acuerdo al volumen del tránsito. “Creemos que la gente va a tomar conciencia y no va a viajar hacia la cordillera”, indicó. Alarcón instó a que la población se quede en sus casas, pero reconoció que no pueden impedir la libre circulación de vehículos: “Queda a conciencia de cada uno”, dijo.

La implementación de los controles de tránsito se irán evaluando durante el viernes y sábado, de acuerdo al flujo vehicular que haya". Comisario Carlos Alarcón, director del área de Tránsito de Neuquén.

Fin de semana largo de pantuflas y en casa

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, recomendó cancelar todos los viajes previstos a la localidad durante el fin de semana largo. Apeló a solidaridad de todos y recomendó cumplir las medidas de seguridad dispuestas por los gobiernos nacional y provincial.

La medida estuvo acompañada por la Asociación Hotelera y Gastronómica, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo y la Asociación de Agentes de de Viaje.

“Todos tenemos la responsabilidad de que esta situación no se agudice, es por eso que tomamos esta decisión de acompañar de manera total el llamado a no circular, de mantenerse en sus domicilios y de respetar el aislamiento que aplique en cada uno de los casos”, señaló Saloniti.