Invasión de moscas en la casa: ¿Qué pasa?

Le quiero hablar directamente a quien esté leyendo esta nota ahora. Le apuesto lo que quiera a que, al menos una vez en las últimas dos semanas, renegó por la presencia masiva de moscas en su hogar. Recuerde con la mayor precisión posible: ¿No le ocurrió? ¿No utilizó un repasador para espantarlas?





Probablemente, la mayoría de ustedes respondieron afirmativamente a la consulta. Y no es casualidad: moscas en la casa no solo es el título de uno de los grandes temas de Shakira, sino también una condición que se repite diariamente en varios hogares de la región. Y hay un por qué.

“Lo que sucede no es que ahora en particular haya más moscas que en el resto del año, como ocurre durante los meses de más calor en el Alto Valle, época en la que sí hay mayor cantidad. En este momento hay moscas, pero no en poblaciones muy elevadas. Lo que sucede es que con estos primeros fríos propios del otoño, y la llegada de las heladas, las moscas buscan un lugar donde refugiarse para pasar el invierno”, explicó Federico D’Hervé, entomólogo del Senasa en diálogo con En Eso Estamos, por RN Radio.

“Las moscas son insectos que de permanecer en un lugar donde hace mucho frío pueden morir congeladas, porque no tienen capacidad de producir calor. Esto se debe a que son animales de sangre fría. No es que hay proliferación de moscas: están buscando la oportunidad de encontrar sitios para refugiarse, como las viviendas, los lugares de trabajo o hasta nuestros vehículos”, agregó el especialista en insectos.

Según aseguró D’Hervé, “esto se produce por la época del paso de frío al calor. En la medida de que haya varias noches frías y continuas, crecerá la mortalidad para estos insectos y la situación se cortará”. Pero entonces, si no hay mayor población y es algo normal en esta época… ¿Por qué notamos la situación con mayor intensidad? “La realidad es que este otoño no ha tenido grandes fríos, entonces hay muchos insectos que sobrevivieron y están buscando refugiarse. En la medida que el frío se acentúe y se haga sostenido, las moscas prácticamente van a tornarse invisibles”, agregó el entomólogo.





Comprendido entonces que se trata de una cuestión temporal, hay otra diferencia con respecto al resto de los años anteriores: “Con esta situación de pandemia, los espacios tratamos de ventilarlos más que antes, porque hay varios lugares que dejan las ventanas abiertas por recomendaciones sanitarias, y eso hace que los insectos encuentren como propicio introducirse en nuestras viviendas”, explicó D’Hervé.

Pensemos por un instante en esta situación: horario de almuerzo. Comida caliente en la mesa, nos sentamos a disfrutar de un plato y de golpe, una mosca molesta comienza a volar cerca nuestro. En muchos casos, sentimos un deseo irrefrenable de matar al insecto. Y ante este escenario surge una lógica duda, no planteada desde un dilema ético y moral, si no desde lo poblacional: ¿Es un peligro para el ecosistema el asesinato de las moscas?

“A ver, desequilibrios en la naturaleza no se van a causar, porque las poblaciones de moscas domésticas son poblaciones de insectos que surgen como consecuencia de las actividades humana. Son insectos que en la naturaleza, en condiciones normales, mantienen poblaciones mucho menores de las que habitualmente vemos. No habrá ninguna intervención significativa en los procesos naturales”, aseguró D’Hervé, bajando la ansiedad al respecto.



La presencia de jornadas con temperaturas más cálidas de lo esperado para estos meses permitió la aparición de más moscas.



Retomando la duda anterior, si la cuestión es ética y moral, entonces la pregunta va por otro lado: ¿Cómo podemos hacer para evitar el ingreso constante de moscas, en una época donde la ventilación debe ser constante? “El método recomendado siempre es proveer de mosquiteros a las ventanas. Si me preguntan en qué momento del día ventilar la casa para que no haya ingreso de moscas, en esta época es propicia la mañana, porque está fresco y las moscas no van a ingresar por el frío. Otro momento propicio es durante la noche, porque las moscas están inactivas y no ingresan. O sea, el momento donde no debiéramos ventilar sería a partir del mediodía, cuando empieza el calorcito, y hasta la tarde. En esa franja hay luz de día, temperatura, las moscas están activas y cuando el sol empieza a bajar, es donde más frecuentemente ingresan en nuestros domicilios. Pero bueno, estamos en época de pandemia y la recomendación es ventilar, entonces la mejor solución sería utilizar telas mosquiteras”, aseguró.

En resumen, no hay una superpoblación de moscas: simplemente están buscando escapar del frío en una época donde el invierno parece estar demorándose más de la cuenta y donde la ventilación casi obligatoria nos genera la necesidad de tener las ventanas abiertas. Será cuestión de tener paciencia unos días más, pero con la llegada del frío la situación tendrá su esperado fin.