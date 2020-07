Ipross es un desastre

Viedma

Estimados del Ipross: he leído varias cartas de lectores quejándose de sus pésimos servicios: “Siempre termino pagando yo”; Ramón Minieri, de Río Colorado de fecha 24-7-2008, por un remedio que Ipross no le reconoce y es así infinitamente. José Humberto Gutiérrez de Roca : 18-6-2003. Ipross-Pami : una carta desgarradora. Con fecha 27-5-2020: Reclamo al Ipross de cuidadores domiciliarios por falta de pago en término. Ana María Haro, referente de Cuido. Ipross tiene un reglamento arbitrario, por eso gana los recursos de amparo y se ufana de que tiene pocos.



Debe haber muchísimas más, pero que no se quejen todos no significa que funcione bien sino todo lo contrario. El cómico Benny Hill decía: “Que nadie se queje no quiere decir que los paracaídas no tengan fallas”

El 15-7-2020 fui a Ipross con turno: a las 10,20; tenía que pagar un co-seguro, entre otras cosas; el empleado me pidió la tarjeta de débito, puse la clave y me dijo que estaba mal. “Esa es la clave”, le dije; me pidió la clave para ponerla (nunca me pasó nada igual), me pidió la clave del cajero, no debí dársela, pero se la di, no anduvo, me pidió la clave de compras, anduvo. No deben pedir las claves y menos haciendo que uno se sienta mal.



Pero aquí no termina todo, el 21/7/ 2020 me llamó un señor de Ipross para preguntarme por una presentación para reintegro del día 15/7/2020 por una ecografía del maxilar, aclarándome que si yo tenía cáncer me hacían el reintegro; para reponer piezas dentarias, no.

Ipross debería saber el daño que produce la falta de piezas dentarias. Ya sé, dan prótesis, las que usaba mi abuela.



Leí en un comentario del señor Héctor Dante Suárez: “Para corromper a un individuo basta con enseñarle a llamar “derechos” a sus anhelos personales y “abusos” a los derechos de los demás”. G-K. Chesterton.

María Cristina Abbondi

DNI 5.763.623