Servicio a la comunidad: CALF programó tres cortes de luz para este domingo 5 de julio en Neuquén
La interrupción serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció tres cortes programados de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este domingo 5 de julio.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 5 de julio
CALF indicó que el corte programado para este domingo será de la siguiente forma:
|Horario
|Zona
|Motivo
|7.00 a 8.30 h y 14:00 a 15:30 h.
|Cuenca XV, Esfuerzo, Los Hornos, Saltos de La Cuenta, Cuenca XVI, Las Flores, Hipódromo, Ammun, Z1 (1 y 3 etapas) y zonas aledañas.
|Adecuación de la red eléctrica para reducir la cantidad de usuarios afectados ante obra en red de distribución troncal.
|7:00 a 15:30 h.
|Zona aledaña a Néstor Barros entre 1° de Enero y Novella.
|Modernización de la red troncal mediante la incorporación de infraestructura y equipamiento de automatización para mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico.
|8:30 a 14:30 h.
|Zona aledaña a esquina de Av. Olascoaga y Alcorta/ Perito Moreno.
|Ampliación de la capacidad de distribución eléctrica para mejorar la calidad y confiabilidad del servicio.
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