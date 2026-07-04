Lionel Messi hizo una broma a Sofía Martínez antes de la entrevista y las redes estallaron

Tras la sufrida victoria de la Selección Argentina por 3 a 2 frente a Cabo Verde, que selló el pase a los octavos de final del Mundial 2026, Lionel Messi protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada, aunque esta vez lejos del campo de juego.

Antes de comenzar la entrevista en la zona mixta, el capitán argentino se acercó a la periodista Sofía Martínez, la saludó con un beso en la mejilla y lanzó una frase con tono de humor que rápidamente se viralizó.

La frase de Messi que llamó la atención

Entre sonrisas, Messi comentó: «Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo…», en clara referencia a los comentarios que suelen generarse alrededor de cada uno de sus gestos públicos.

La periodista respondió inmediatamente: «Valoro muchísimo tu gesto, pero estamos acá y vamos a lo que más nos gusta, que es nuestro trabajo», dando paso a las preguntas sobre el partido.

Qué dijo Sofía Martínez después de la entrevista

Una vez terminada la transmisión, Sofía Martínez explicó por qué el saludo del capitán había sido importante para ella.

«Valoro un montón el gesto porque ese saludo tiene que ver con algunos ruidos que se generan en la semana y que no corresponden. Son todas mentiras«, afirmó la periodista. También agregó que Messi no tenía ninguna obligación de hacer ese gesto, pero igualmente decidió hacerlo para dejar en claro que la relación profesional entre ambos continúa siendo la misma de siempre.

Los rumores que volvieron a circular

En los últimos días habían reaparecido versiones en redes sociales que aseguraban, sin pruebas, que existía un distanciamiento entre el capitán argentino y la periodista, e incluso que ella tenía restricciones para acercarse al plantel durante el Mundial.

TN señaló que esas versiones nunca fueron confirmadas y que el saludo público de Messi fue interpretado como una forma de dejar en evidencia que no existe ningún conflicto entre ambos.

El episodio también remitió a la recordada entrevista que Sofía Martínez le realizó a Messi tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022, un momento que se volvió viral y que, con el tiempo, dio lugar a especulaciones en redes sociales que nunca tuvieron sustento.

De esta manera, con una breve broma y un saludo cordial, el capitán argentino volvió a demostrar su cercanía con la periodista y dejó una de las imágenes más comentadas de la clasificación de la Albiceleste a los octavos de final.